Engeland stelt zwaar teleur maar wint wel Groep C; Slovenië naar achtste finale

Engeland heeft zich dinsdagavond gekroond tot winnaar van Groep C. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate stelde enorm teleur en speelde met 0-0 gelijk tegen Slovenië, maar het gelijkspel was voldoende om de eerste plek in de poule veilig te stellen. Slovenië eindigt op de derde plek, omdat het land in punten, doelsaldo en kaarten gelijk staat met Denemarken. Op basis van de kwalificatieranking gaan de Denen als nummer twee verder. Slovenië plaatst zich voor de achtste finales als een van de beste vier nummers drie.

Bondscoach Southgate voerde één wissel door ten opzichte van de wedstrijd tegen Denemarken (1-1). Trent Alexander Arnold raakte zijn basisplaats kwijt. Op het middenveld stond ditmaal Chelsea-speler Conor Gallagher.

De eerste kansen van de wedstrijd waren voor Slovenië. Eerst was het Benjamin Sesko met een kopballetje, maar Jordan Pickford kon makkelijk oppakken. Daarna gingen twee scherpe voorzetten net aan de Engelse goalie voorbij. In de fase daarna werd Engeland iets sterker en dacht het ook op voorsprong te komen, ware het niet dat Phil Foden in aanloop naar de treffer van Bukayo Saka buitenspel stond.

Engeland gaf in het restant van de eerste helft geen kansen meer weg, maar kon zelf ook nauwelijks door de verdediging van Slovenië heen drukken. Foden zag een harde vrije trap gepakt worden door doelman Jan Oblak, terwijl Harry Kane net tekortkwam om een scherpe voorzet van Kieran Trippier binnen te glijden.

Net als de eerste helft was ook de tweede helft voor de neutrale voetbalfan geen lust voor het oog. Na een klein uur spelen was er een moment van opschudding, toen Saka een omhaal probeerde te maken. Hij raakte Andraz Sporar hard, al bleek de Sloveense spits wel verder te kunnen spelen.

In de slotfase van de wedstrijd drong met name Engeland nog aan. Onder meer invaller Cole Palmer beproefde zijn geluk, maar hij kreeg niet genoeg vaart achter zijn schot om Oblak te verschalken.

