Engeland overtuigt opnieuw niet en mag niet klagen met punt tegen Denemarken

Engeland en Denemarken hebben elkaar donderdagavond in evenwicht gehouden op het EK. De Engelsen kwamen net als in hun eerste groepswedstrijd niet sterk voor de dag, ook niet na de vroege openingstreffer van Harry Kane. Morten Hjulmand zorgde met een afstandsknal al snel voor de gelijkmaker en de Denen waren in grote delen van de tweede helft de gevaarlijkere partij, maar gescoord werd er niet meer: 1-1. Engeland leidt Groep C nu met vier punten, gevolgd door Slovenië (2), Denemarken (2) en Servië (1).

Aan de kant van Denemarken voerde bondscoach Kasper Hjulmand één wijziging door ten opzichte van het 1-1 gelijkspel tegen Slovenië. Joakim Maehle verscheen in de basisopstelling, wat ten koste ging van Alexander Bah. Bij Engeland zag bondscoach Gareth Southgate geen reden om aan zijn opstelling te sleutelen, ondanks het niet al te overtuigende optreden van the Three Lions tegen Servië (1-0 winst).

Gek veel gebeurde er niet in de openingsfase in het Deutsche Bank Park in Frankfurt. De ploegen keken de kat uit de boom en loerden op een opening. De eerste doelpoging kwam er na een klein kwartier spelen. Phil Foden creëerde wat ruimte voor zichzelf en zag dat Kasper Schmeichel uiteindelijk niet in actie hoefde te komen.

De treffer viel alsnog vrij snel. Victor Kristiansen liet zich de kaas van het brood eten door Kyle Walker, die voorgaf op Saka en zag hoe de bal bij de tweede paal bij Kane belandde. Het was voor de topschutter van Bayern München een koud kunstje om van dichtbij binnen te werken en zo tekende hij voor zijn eerste goal dit EK: 0-1.

Engeland vergat door te drukken na de treffer en gaf Denemarken zo de gelegenheid om terug in de wedstrijd te komen. Dat leidde nog niet echt tot kansen voor de Scandinaviërs, die het dan maar van afstand probeerden. Hjulmand zag wat ruimte voor zich, legde aan voor het schot en zag de bal via de binnenkant van de paal binnenslaan: 1-1.

Halverwege staat het 1-1 bij het EK-duel in Frankfurt. Harry Kane opende de score voor Engeland, een kwartier later volgde Morten Hjulmand met de Deense gelijkmaker ???



Meer: https://t.co/hDf4G6Cdyu pic.twitter.com/sLHjt0NKfC — NOS Sport (@NOSsport) June 20, 2024

De Denen hoopten voor te borduren op de gelijkmaker en probeerden het nogmaals via Hjulmand, die zijn aangeraakte schot op het dak van het doel van Jordan Pickford zag belanden. De goalie van Everton moest vlak voor rust opnieuw aan de bak om een afstandspoging van Rasmus Højlund onschadelijk te maken.

Engeland begon sterk aan de tweede helft en ging nadrukkelijk op zoek naar de voorsprong. Zo zag Rice zijn schot na een lichte aanraking gekeerd worden door Schmeichel, die twee minuten later zag hoe een kopbal van Saka in het zijnet belandde. Foden leek de goede Engelse fase alsnog te bekronen met een treffer, maar de winger van Manchester City zag zijn schot na een goede eerste aanname tegen de paal belanden.

De stand was in evenwicht en dat gold grotendeels ook voor de verhoudingen op het veld. Mikkel Damsgaard probeerde het van afstand en dwong Pickford tot een redding. Met Ollie Watkins, Eberechi Eze en Jarrod Bowen in het veld voor Kane, Saka en Foden liep het er niet soepeler op. Sterker nog: Denemarken klopte het nadrukkelijkst op de deur.

Pierre-Emile Højbjerg probeerde het van ver en zag Pickford redding brengen. Invaller Bah ontfutselde de bal even later bij de slapende Marc Guéhi, die zijn fout goed kon maken omdat Bah te veel tijd en ruimte had om na te denken aan de rand van de zestien. De Engelse fans konden opnieuw opgelucht ademhalen toen een gekruld schot van Højbjerg op randje zestien een kleine meter over de kruising vloog.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties