Engeland maakt opnieuw beroerde indruk en komt op achterstand tegen Slowakije

Engeland dreigt uitgeschakeld te worden op het EK. The Three Lions zijn in hun achtste finale tegen Slowakije de mindere ploeg en kijken na ruim een half uur spelen tegen een 0-1 achterstand aan.

Engeland had het vanaf het eerste fluitsignaal lastig en kreeg binnen zeventien minuten driemaal geel te zien voor Marc Guéhi, Kobbie Mainoo en Jude Bellingham. De Slowaken werden meer dan eens gevaarlijk, via onder meer Feyenoorder Dávid Hancko, die net voorlangs schoot.

Doelpunt Slowakije??! 25' Ivan Schranz Engeland 0-1 Slowakije Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/QlWLdX4tVj#EURO2024 pic.twitter.com/CHDWf9PU1j — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 30, 2024

Net toen Engeland een klein beetje in de wedstrijd leek te komen, sloeg Slowakije genadeloos toe. Dávid Strelec bracht de bal bij Ivan Schranz, die in balans bleef en raak punterde in de verre hoek. Engeland maakt tot nu toe een uiterst matige indruk in balbezit, ondanks de keuze van bondscoach Gareth Southgate om Mainoo een basisplaats te gunnen.

