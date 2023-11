Engeland heeft invalbeurt van Kane nodig om schamel puntje te redden

Maandag, 20 november 2023 om 22:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:03

Engeland is ook in de afsluitende EK-kwalificatiewedstrijd van deze campagne ongeslagen gebleven. De behoorlijk gewijzigde ploeg van Gareth Southgate had het lastig op bezoek bij Noord-Macedonië en kwam vlak voor rust op achterstand. Invaller Harry Kane, die aanvankelijk gespaard werd, was binnen twee minuten na zijn entree betrokken bij de gelijkmaker, die als eigen doelpunt op naam kwam van Noord-Macedoniër Jani Atanasov: 1-1. De Engelsen waren al zeker van winst in Groep C. Italië pakte via een 0-0 gelijkspel tegen Oekraïne de tweede plek en gaat eveneens naar het EK.

Engeland was al ruimschoots gekwalificeerd voor EURO 2024 en daarom benutte Southgate de interlandperiode om veel verschillende spelers speelminuten te gunnen. Zijn elftal wijzigde in vergelijking met zaterdag tegen Malta (2-0 winst) op zes plekken.

Rico Lewis van Manchester City maakte als linksback zijn debuut in het Engelse elftal. Net als tegen Malta werd Liverpool-rechtsback Trent Alexander-Arnold getest als verdedigende middenvelder. Kane werd in de spits vervangen door Ollie Watkins.

Goal nodig? Bel ?????????? ????????! ?? Hij staat 1 minuut in het veld en lijkt direct binnen te koppen, of is het een eigen goal van Atanasov? ??#ZiggoSport #EURO2024 pic.twitter.com/StAxucKAT2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 20, 2023

Engeland leek de wedstrijd voor rust onder controle te hebben, al creëerden The Three Lions niet veel kansen. Na een kwartier schoot Declan Rice via de vingertoppen van Stole Dimitrievski wel op de paal.

Vlak voor rust werd de Engelse debutant Lewis na een VAR-ingreep bestraft voor een hand in het gezicht bij Bojan Miovski. De penalty die volgde werd genomen door Enis Bardhi. De harde inzet werd spectaculair gekeerd door doelman Jordan Pickford, maar Bardhi kon de rebound alsnog afmaken: 1-0.

Twee minuten na rust werd een doelpunt van Jack Grealish afgekeurd vanwege buitenspel. Southgate bracht sterspeler Kane in om orde op zaken te stellen en kreeg daar geen spijt van.

Kane had minder dan twee minuten nodig om de gelijkmaker te forceren. De topschutter van Bayern München werd bijna gevonden via een hoekschop van Phil Foden, maar het was uiteindelijk Atanasov die het laatste zetje gaf, een eigen treffer dus: 1-1. Engeland kreeg niet veel kansen meer op de winnende treffer. Een kwartier voor tijd zag Harry Maguire een kansrijke kopbal gekeerd worden.