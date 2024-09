Engeland en Frankrijk in de ban van zeer opvallende transfer Andy Carroll

Andy Carroll gaat Amiens SC verruilen voor Girondins Bordeaux, zo melden diverse gerenommeerde media uit Engeland en Frankrijk. Daardoor gaat de 35-jarige spits, negenvoudig international van Engeland, aan de slag op het vierde niveau van Frankrijk.

Girondins Bordeaux werd afgelopen zomer teruggezet naar het Championnat National 2 en is daardoor officieel geen profclub meer. Momenteel staat de gevallen topclub op de vijftiende plaats op het vierde niveau van Frankrijk.

De zesvoudig landskampioen zal op korte termijn extra scorend vermogen verwelkomen. Onder meer L'Équipe meldt dat Carroll dinsdag al gaat tekenen bij Girondins Bordeaux. De linkspoot ligt bij Amiens nog tot medio 2025 vast, maar wil en kan vertrekken bij die club.

Carroll werd in de zomer van 2023 door Amiens naar Frankrijk gehaald. Sportief directeur John Williams was daar destijds verantwoordelijk voor. Inmiddels is hij werkzaam in Bordeaux. Carroll gaat hem snel volgen.

Carroll speelde vorig seizoen 31 officiële wedstrijden namens Amiens, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en 1 assist. Dit seizoen wist de Engelsman nog geen basisplaats te veroveren. Wel kwam Carroll in vier duels in actie.

Na Newcastle United, Preston North End, Liverpool, West Ham United, Reading, West Bromwich Albion en Amiens wordt Girondins Bordeaux de volgende club in de spraakmakende loopbaan van Carroll.

Volgens Transfermarkt is de routinier nog maar 250.000 euro waard. In de winter van 2011 betaalde Liverpool liefst 41 miljoen euro om Carroll over te nemen van Newcastle United. Destijds was hij daarmee de duurste Britse speler ooit.