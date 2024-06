Emotionele Modric heeft na domper Kroatië geen goed woord over voor Makkelie

Scheidsrechter Danny Makkelie moet het ontgelden bij Luka Modric en bondscoach Zlatko Dalic na de 1-1 van Kroatië tegen Italië. De Nederlandse arbiter telde uiteindelijk acht minuten extra tijd bij, waardoor de Italianen in extremis nog via invaller Mattia Zaccagni langszij kwamen.

Modric leek hard op weg om matchwinner namens Kroatië te worden. De 38-jarige aanvoerder opende in de 55ste minuut de score, net nadat hij een strafschop had gemist. Daarmee zou zijn land verzekerd zijn van de tweede plek in Groep B.

Zaccagni dompelde Kroatië echter in de allerlaatste seconde in rouw door de 1-1 aan te tekenen. Italië is daardoor zeker van een plek in de achtste finales, terwijl Kroatië nog een minimale kans heeft om als een van de beste vier nummers drie door te stoten.

"Ik weet niet wat ik moet zeggen", zei Modric maandag na afloop tegen tv-zender HRT. "Voetbal is soms zo wreed. Dat hebben we vandaag gezien.” De routinier zet zijn vraagtekens bij Makkelie. “We verdienden het niet om dit doelpunt tegen te krijgen. Ik weet ook niet waar de scheidsrechter acht minuten extra tijd vandaan haalt.”

"Als je er op een bepaalde manier moet uitvliegen, dan maar op deze manier. Het voelt oneerlijk. We hebben van de eerste tot de laatste minuut gestreden. Maar we kregen in de laatste minuut een tegengoal, net als tegen Albanië (2-2, red.). De voetbalgoden waren ons niet goedgezind”, aldus Modric.

Bondscoach Dalic uit eveneens kritiek op Makkelie. “Ik weet niet waar je acht minuten extra tijd voor bijtrekt, maar de FIFA en UEFA... We zijn een klein land en niemand denkt aan ons, dus we moeten voor onszelf opkomen. Het doet echt pijn, het zal nog maanden duren voordat we hier overheen zijn.”

