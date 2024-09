Emotionele Luis Suárez neemt afscheid van Uruguay; Rodrygo belangrijk voor Brazilië

Luis Suárez heeft zijn laatste interland namens Uruguay gespeeld. De 37-jarige aanvaller van Inter Miami deed vrijdagnacht de volledige wedstrijd mee tegen Paraguay (0-0) en wist zijn interlandcarrière dus niet af te sluiten met een doelpunt. Brazilië wist in eigen land wel te winnen in het kader van de WK-kwalificatie dankzij een doelpunt van Rodrygo (Real Madrid).

Bij het Uruguay van bondscoach Marcelo Bielsa stonden naast Suárez onder meer middenvelders Federico Valverde (Real Madrid) en Manuel Ugarte (Manchester United) aan de aftrap. Voorin werd Suárez bijgestaan door buitenspelers Facundo Pellistri (Panathinaikos) en Maximiliano Araujo (Sporting Portugal).

De twee vleugelspelers wisten de legendarische spits niet in staat te stellen om te scoren tijdens zijn afscheidsinterland. Daardoor eindigt Suárez zijn interlandloopbaan op 142 interlands, 69 doelpunten en 39 assists. Met Uruguay won Suárez in 2011 de Copa América. Na afloop stapte de voormalig Ajacied zichtbaar geëmotioneerd van het veld.

Brazilië - Ecuador 1-0

In tegenstelling tot Uruguay deed Brazilië vrijdagnacht wel goede zaken in de kwalificatie voor het WK. De selectie van bondscoach Dorival Júnior boekte in Curitiba een nipte zege op Ecuador: 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door Real Madrid-ster Rodrygo.

Na een half uur ontving Rodrygo de bal van middenvelder Lucas Paquetá (West Ham United). De rechtspoot kreeg vervolgens alle tijd om de bal vanaf een meter of twintig bekeken achter doelman Hernán Galindez te schieten. Daarmee was hij direct verantwoordelijk voor de eindstand.

Argentinië, dat donderdag met 3-0 won van Chili, staat na zeven speelronden in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule bovenaan met 18 punten. Uruguay staat tweede met vier punten minder. Nummer drie Colombia heeft 13 punten verzameld en Brazilië is vierde met 10 punten.

De eerste zes van de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule plaatsen zich voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten. De nummer zeven speelt nog een continentale play-off. Venezuela en Ecuador completeren momenteel de top zes. Paraguay gaat virtueel de play-offs in. Bolivia, Chili en Peru grijpen voorlopig mis.