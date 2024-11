Emiliano Martínez en Argentinië steken de draak met het Nederlands elftal

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een promotiefilmpje van de nationale ploeg van Argentinië, waarin de draak wordt gestoken met het Nederlands elftal.

Het promotiefilmpje heeft alles te maken met een speciaal jubileumshirt dat Argentinië zal dragen tijdens zijn volgende WK-kwalificatiewedstrijd, thuis tegen Peru. Adidas is al sinds 1974 sponsor van het Argentijnse nationale team en om dat te vieren speelt de regerend wereldkampioen in een klassiek tenue met gouden accenten.

Alle Argentijnse topspelers komen aan bod in het filmpje, waarin er plotseling Nederlands wordt gesproken door een trainer. "Als we met drie doelpunten verschil winnen, dan komen we ze pas tegen in de finale. Drie, drie!"

Emiliano Martínez, die Oranje dwarszat tijdens het afgelopen WK, steekt daarop zijn vinger voor zijn mond: "Sshh, de wereldbeker blijft hier." Vermoedelijk heeft de Nederlandse verwijzing te maken met de WK-finale van 1978, waarin Argentinië na verlenging met 3-1 te sterk bleek voor Oranje.