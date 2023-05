Emery wil selectie versterken en legt bod neer bij aanvaller van Real Madrid

Dinsdag, 30 mei 2023 om 13:30 • Bart DHanis • Laatste update: 13:45

Aston Villa heeft Marco Asensio een aanbieding gedaan, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano op Twitter. Asensio loopt deze zomer uit zijn contract bij Real Madrid en is op zoek naar een nieuwe uitdaging. Naast Aston Villa zouden ook Paris Saint-Germain en ‘verschillende Italiaanse clubs’ hebben aangeklopt bij de Spaanse aanvaller.

Na dagenlang overleg heeft de club uit Birmingham afgelopen week een openingsbod bij de 27-jarige Asensio neergelegd. De ploeg van Unai Emery, die zich afgelopen weekend dankzij de 2-1 overwinning op Brighton & Hove Albion plaatste voor de groepsfase van de Conference League, zou zo snel mogelijk een antwoord willen van de half-Nederlandse vleugelspeler.

Real-trainer Carlo Ancelotti werd na het duel met Sevilla (2-1 winst) gevraagd naar de situatie van Asensio, die waarschijnlijk zijn contract in de Spaanse hoofdstad niet gaat verlengen. “Ik zou het jammer vinden als hij zou vertrekken, want hij is een belangrijke speler voor ons, we zullen zijn vertrek hoe dan ook moeten zien op te vangen”, liet de Italiaanse oefenmeester optekenen.

Dat Asensio belangrijk is voor los Blancos, blijkt wel uit de statistieken. De aanvaller annex middenvelder kwam dit seizoen maar liefst vijftig keer in actie voor zijn club. In deze wedstrijden wist hij twaalf doelpunten te maken. Acht keer was hij aangever bij een treffer. Asensio werd in 2015 overgenomen van RCD Mallorca. Sindsdien won hij onder meer drie keer de Champions League en werd hij even vaak kampioen van Spanje.