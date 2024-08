Eloy Room laat contract per direct ontbinden en vertrekt bij Vitesse

Eloy Room vertrekt bij Vitesse, zo maken de Arnhemmers bekend. De 35-jarige doelman heeft zijn contract per direct laten ontbinden en ziet om die reden af van het resterende salaris. Room blijft wel zijn conditie op peil houden bij Vitesse.

Room keerde vorig jaar zomer terug bij zijn jeugdliefde na uitstapjes bij PSV en Columbus Crew. De routinier kreeg echter niet het seizoen waarop hij hoopte en degradeerde met Vitesse naar de Keuken Kampioen Divisie.

De in financiële nood verkerende Arnhemmers krijgen door de ontbinding van het contract een mooie handreiking van Room, die een bijdrage levert aan de salarishuishouding.

"Het zijn schitterende jaren geweest bij Vitesse", laat Room weten in een reactie. "Ik heb hier een ontzettend fijne tijd gehad en ben erg blij met alles wat de club mij heeft gebracht."

"In deze vervelende periode was het een moeilijke beslissing om mijn contract te ontbinden, maar ik weet dat ik de club hiermee het meest help. Ik wil iedereen binnen en rondom de club ontzettend bedanken voor alles wat zij voor mij hebben betekend."

Algemeen directeur Edwin Reijntjes noemt Room een 'clubman pur sang'. "Het is ontzettend jammer dat hij de club gaat verlaten. Het siert Eloy als persoon dat hij de club wil helpen en het is dan ook een mooi gebaar dat hij in deze periode de club een steuntje in de rug wil geven."

Room was een van de grootverdieners binnen de selectie van Vitesse en maakt op deze manier ruimte vrij in de financiële huishouding. In afwachting van een nieuw avontuur blijft hij wel bij de club trainen.