Eljero Elia (37) kan wissel niet waarderen en verlaat tijdens duel woedend sportpark FC Skillz

Het fanatisme is nog altijd niet verdwenen bij Eljero Elia. De 37-jarige oud-prof is tegenwoordig actief bij eersteklasser FC Skillz, maar dat blijkt nog geen geweldig huwelijk. Zondagmiddag werd Elia in de rust gewisseld, maar dat kon hij totaal niet waarderen. Woedend verliet Elia nog tijdens het duel het sportpark.

Elia besloot deze zomer op amateurbasis aan de slag te gaan bij FC Skillz, waarbij hij aangaf zonder druk te kunnen spelen en in staat was om te kunnen doen wat hij leuk vindt. Zondag was voor Elia echter minder leuk, daar hij al in de rust werd gewisseld.

Elia stond zondag in de wedstrijd tegen HVV op een opvallende positie opgesteld. Het Algemeen Dagblad meldt dat de voormalig buitenspeler van onder meer FC Twente, Juventus en Feyenoord fungeerde als verdedigende middenvelder.

De vroege wissel werd door de dertigvoudig international van het Nederlands elftal niet op prijs gesteld. Zo’n honderd toeschouwers zagen hoe Elia zichtbaar gefrustreerd het sportpark verliet.

“De emoties zitten nu hoog bij Eljero”, reageerde voorzitter Terry Konings in gesprek met het AD. “In zulke gevallen is het het beste om de emoties eerst wat te laten bezinken. Ja, en dan dinsdag met elkaar aan tafel te gaan zitten.”

Elia’s trainer, Oussama Bekkaoui, liet weten geen spijt te hebben van de wissel. “Ik heb de beslissing van die wissel als trainer genomen en ik sta daar helemaal achter. Zoiets doe je puur op basis van het spel. We zullen dit dinsdag verder oppakken.”