Elftal van de Week: Roda, Emmen en De Graafschap leveren samen 6 spelers

Dinsdag, 26 september 2023 om 21:00 • Bart DHanis • Laatste update: 21:14

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag, zondag en maandag werd de zevende speelronde van het seizoen afgewerkt. De spelers van FC Emmen, Roda JC en De Graafschap leveren ieder twee spelers en zijn daarmee hofleverancier.

Het doel wordt deze week verdedigd door Luca Plogmann van FC Dordrecht. De Duitse doelman, die deze zomer op huurbasis werd overgenomen van Go Ahead Eagles, hield vrijdag de nul in de thuiswedstrijd tegen Jong AZ (0-0). Hij verrichtte maar liefst vijf reddingen en bezorgde FC Dordrecht daarmee een punt. Het is de tweede wedstrijd op rij dat Dordrecht de nul weet te houden. Vorige week won de ploeg met 0-1 van TOP Oss.

Uitgelicht:

Afgelopen speelronde deed vooral koploper Roda goede zaken. Zij versloegen in eigen huis FC Den Bosch met 4-1 en zagen hun voorsprong oplopen tot vier punten. Hierdoor kunnen zij volgende week de periodetitel al veiligstellen. Brian Koglin en Boyd Reith, die de assist gaf bij de 1-0 van Maximilian Schmid, verdienden op basis van hun optreden een plek in het Team van de Week.

De Graafschap won op zondagmiddag de lastige uitwedstrijd bij MVV Maastricht. Alexander Büttner (assist) en Jan Lammers (goal) verzorgden samen de winnende goal en trokken in een spannende tweede helft de overwinning over de streep. Zij maken daarmee de verdediging in dit elftal van de week compleet. FC Emmen won met 1-3 in Breda bij NAC en levert deze week Jari Vlak (goal) en Desley Ubbink (twee assists) af.

Mees Rijks (Jong FC Utrecht) en Jaydon Banel (Jong Ajax) scoorden allebei één keer dit weekend en verdienen daarmee een plek in de voorhoede, die compleet wordt gemaakt door Tunahan Tasci (MVV), die eveneens een doelpunt wist te maken. Ozan Kökçü liet in de blessuretijd van de wedstrijd tegen Jong Ajax andermaal zien over een heerlijke traptechniek te beschikken. Hij maakte de 1-1 uit een vrije trap en verdient daarmee de laatste plek op het middenveld in dit Elftal van de Week.

Elftal van de Week: Luca Plogmann (FC Dordrecht); Alexander Büttner (De Graafschap), Brian Koglin (Roda JC), Jan Lammers (De Graafschap), Boyd Reith (Roda JC); Desley Ubbink (FC Emmen), Ozan Kökcü (FC Eindhoven), Jari Vlak (FC Emmen); Tunahan Tasci (MVV Maastricht), Mees Rijks (Jong FC Utrecht), Jaydon Banel (Jong Ajax).