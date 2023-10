Elftal van de Week: NAC Breda levert maar liefst drie spelers

Dinsdag, 17 oktober 2023 om 15:00 ‚ÄĘ Siep Engelen ‚ÄĘ Laatste update: 15:03

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Elftal van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag werden er vier wedstrijden afgewerkt in de tiende speelronde van het seizoen. NAC Breda is deze week met drie spelers hofleverancier.

Het doel wordt deze week verdedigd door Jan de Boer van VVV-Venlo. In een Limburgs onderonsje werd koploper Roda JC knap op 1-1 gehouden. De sluitpost maakte deze wedstrijd zes reddingen, waardoor VVV na twee fikse nederlagen tegen Helmond Sport (0-4) en Jong Ajax (3-0) weer eens een punt mocht bijschrijven. Ook linksback Simon Janssen is opgenomen in het Elftal van de Week.

NAC Breda deed hele goede zaken door op zondag bij SC Cambuur te winnen (2-3). Henk de Jong hoopte bij zijn rentree bij Cambuur meteen drie punten binnen te slepen, maar moest zijn meerdere erkennen in de formatie van Jean-Paul van Gastel. De Bredanaars klimmen hiermee naar het linkerrijtje in de Keuken Kampioen Divisie. De drie doelpuntenmakers van NAC, Tom Boere (ex-Cambuur), Boy Kemper en Jan van den Bergh, staan alle drie in het Elftal van de Week.

Cambuur wist weliswaar niet te winnen, maar middenvelder Michael Breij veroverde ook een plek in het Elftal van de Week. Hij wist in de tweede helft met twee doelpunten de spanning in de wedstrijd terug te brengen. Breij was dit seizoen al bij maar liefst tien doelpunten betrokken (6 goals, 4 assists), meer dan elke andere speler in de KKD en een evenaring van zijn persoonlijk record in een competitieseizoen (ook 10 in 2020/21).

Telstar wist door een late treffer ook drie punten te pakken en leverde met Alex Plat en Zakaria Eddahchouri deze week twee spelers. Laatstgenoemde had tegen MVV de meeste balcontacten in vijandelijke zestien van alle spelers deze speelronde (11) en wist daaruit een keer te scoren.

Elftal van de Week:

Jan de Boer (VVV-Venlo); Boyd Reith (Roda JC), Jan van den Bergh (NAC Breda), Brian Koglin (Roda JC), Boy Kemper (NAC Breda), Simon Janssen (VVV-Venlo); Alex Plat (Telstar), Michael Breij (SC Cambuur); Tom Boere (NAC Breda), Zakaria Eddahchouri (Telstar), Jeremy Bokila (Willem II).