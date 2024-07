Rik Elfrink onthult welk bedrag PSV van Manchester City wil ontvangen voor Jason van Duiven

PSV verlangt ongeveer 3,5 miljoen euro voor Jason van Duiven, zo schrijft clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op X. Manchester City, of eigenlijk de City Group, aast nadrukkelijk op de handtekening van de negentienjarige spits.

Volgens Elfrink is PSV 'zeker nog niet akkoord' met Manchester City over een transfer van Van Duiven. "PSV wil dat de Britten meer gaan betalen", doelt de journalist op de eerder genoemde transfersom van twee miljoen euro.

"Van Duiven moet PSV all-in plus minus richting de 3 à 3,5 miljoen euro gaan opleveren", meldt Elfrink. "En dat was vanmiddag nog niet geboden." The Citizens zouden Van Duiven graag direct stallen bij het Belgische Lommel SK, ook onderdeel van de City Group.

Zo bedraagt het verschil tussen vraagprijs en aanbod nog ruim één miljoen euro. Bovendien lonkt er een concurrentiestrijd. "Er is nog een ander conglomeraat met interesse, dus Manchester City heeft concurrentie", weet de PSV-watcher.

Mogelijk pakt die concurrentie voor de Eindhovenaren financieel voordelig uit. Op welke club Elfrink doelt, blijft verder onbekend. Hoe dan ook zal de regerend kampioen alle zeilen bij moeten zetten als het de talentvolle aanvalsleider binnenboord wil houden.

Van Duiven was dinsdagmiddag overigens nog goud waard voor Jong PSV. De beloftenploeg speelde een oefenwedstrijd tegen Jong Anderlecht en keek na een uur spelen tegen een 0-3 achterstand aan.

Een heuse ommekeer zou, aan de hand van Van Duiven, zich voltrekken. De jongeling nam de 1-3 en de 2-3 voor zijn rekening en zette zo de opmars naar een 3-4 overwinning neer. Het vriendschappelijke duel bestond uit vier kwarten, van ieder dertig minuten.