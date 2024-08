Elfrink noemt in Studio Voetbal vraagprijs Schouten; Van der Vaart barst in lachen uit

Rafael van der Vaart snapt de bedragen niet die PSV wil hebben voor zijn spelers. Te gast in Studio Voetbal van de NOS vertelt journalist Rik Elfrink dat de Eindhovenaren minimaal 45 miljoen euro wensen te ontvangen voor Jerdy Schouten, maar Van der Vaart kan daar met de pet niet bij.

Afgelopen week maakte Elfrink zelf bekend dat Napoli een bod van minder dan dertig miljoen euro in Eindhoven had neergelegd om Schouten over te nemen, maar het voorstel werd resoluut van tafel geveegd.

Inmiddels lijkt duidelijk geworden dat Napoli de focus van Schouten verlegt naar Billy Gilmour, die op dit moment uitkomt voor Brighton & Hove Albion. Daarom acht Elfrink de kans klein dat Schouten naar de Serie A vertrekt.

NOS

“Ik verwacht niet dat Napoli nog terugkomt voor Schouten, want die club is voor een andere speler gegaan”, doelt de journalist op Gilmour. “Napoli wilde tussen de twintig en dertig miljoen euro betalen, en dat vindt PSV niet genoeg. Ook Schouten wordt gezien als cruciale speler.”

“Wat Schouten dan moet kosten? Nou, Schouten wordt echt op 45 miljoen euro geschat”, weet Elfrink, waarna Van der Vaart begint te lachen. “Ik begin te lachen, ja. Ik vind die bedragen echt niet normaal”, zegt de oud-middenvelder.

“Kijk, Schouten is een speler die PSV per se wil houden om uiteindelijk de landstitel te pakken. Vorig jaar is hij ook erg belangrijk geweest en heeft hij echt iets toegevoegd aan PSV”, aldus de journalist.

Paris Saint-Germain is op de achtergrond mogelijk nog wel geïnteresseerd in Schouten, al hangt die belangstelling weer samen met het eventuele vertrek van Manuel Ugarte naar Manchester United.