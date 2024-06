El Yaakoubi loopt leeg: ‘Ik moest hier voetballen terwijl ik dat niet wilde’

Voor Excelsior viel zondagavond het doek. De Kralingers waren hard op weg om de 6-2 nederlaag in de heenwedstrijd van de finale van de play-offs tegen NAC Breda weg te spoelen, maar kwamen net tekort (4-1). Redouan El Yaakoubi, die zijn laatste wedstrijd voor Excelsior heeft gespeeld, deed na afloop zijn verhaal tegenover ESPN.

"Als we winnen sta ik hier als man, en als we verliezen sta ik hier als man", opent El Yaakoubi in gesprek met verslaggever Leo Oldenburger. "Ik heb gemixte gevoelens. Ik ben hier binnengekomen als aanvoerder, we zijn gepromoveerd en op een gegeven moment is het aanvoerderschap me ontnomen." El Yaakoubi verloor zijn band in de nasleep van de OneLove-rel. De verdediger weigerde de band te dragen en dat kostte hem het aanvoerderschap.

"Ik moest hier toch nog een jaar voetballen, terwijl ik dat, om eerlijk te zijn, op voorhand niet wilde. Dan moet je op een gegeven moment de knop omzetten voor jezelf. Ik denk dat de verwachtingen dit jaar over en weer wel anders waren. Van mij werd ergens verwacht dat ik de groep op sleeptouw zou nemen. Aan de andere kant vond ik niet de credits heb gekregen om dat te doen."

"Dat is dan heel moeilijk geweest. Een innerlijke strijd. Ik ben een winnaar van mezelf en deed dat altijd op natuurlijke wijze, maar ik kreeg het gevoel dat ik dat podium niet meer kreeg en niet had." El Yaakoubi stelt dat hij het niets eens was met het besluit om zijn aanvoerderschap van hem te ontnemen. "Dan moet je hier een jaar voetballen... Ik denk dat ik dit jaar het minst fit ben geweest van alle jaren."

"Dat heeft denk ik ook daarmee te maken gehad. Een mentale kwestie", doelt El Yaakoubi op het ontnemen van de band. "Je moet jezelf elke dag weer oppeppen. Energie geven om het verschil te maken op het veld en andere jongens daarin mee te nemen. Maar wat ik al zeg: als de verwachtingen over en weer anders zijn... Dan wordt het een lang jaar voor jezelf."

"Ik denk dat de club en heel veel mensen binnen de club dit niet verdienen. Dat is ook de reden dat ik net emotioneel was, want één ding is zeker: het heeft dit jaar niet aan de spelersgroep gelegen." Oldenburger wil weten aan wie het dan wél lag. "Dat laat ik graag in het midden", antwoordt El Yaakoubi. "Ik weet dat dit soort antwoorden het mooist zijn, om die van mij te krijgen, maar vooral omdat ik nu in zijn emotie zit, wil ik daar niets over kwijt."

"Het heeft dit jaar niet aan de spelersgroep gelegen. Ik heb dit jaar met name gehoord dat ik de spiegel moet pakken voor mezelf... Ik denk dat heel veel mensen nu de spiegel mogen pakken, zeker met bepaalde beslissingen die zijn gemaakt en de manier waarop we dit jaar uiteindelijk met mensen zijn omgegaan, onder wie ik. Misschien praat ik nu iets te veel, zeker in zo'n periode is dat niet verstandig, maar het zou aan mij knagen als ik het niet zou zeggen", aldus de voormalig aanvoerder van Excelsior.

Waar de toekomst van El Yaakoubi ligt, is vooralsnog onduidelijk. Wel laat de 28-jarige Utrechter weten dat hij gesproken heeft met enkele Eredivisie-clubs, terwijl er ook interesse uit het buitenland voor hem is. El Yaakoubi speelde uiteindelijk 107 wedstrijden voor Excelsior en groeide sinds zijn komst van Telstar in de zomer van 2021 uit tot steunpilaar in de achterhoede van de Rotterdammers.

