El Ahmadi ziet speler die Feyenoord beter maakt: 'Ajax mist echt zo'n type'

Karim El Ahmadi heeft woensdag genoten van Hwang in-Beom tijdens de 1-3 overwinning van Feyenoord op Benfica in de Champions League. De oud-middenvelder, tegenwoordig werkzaam als analist, constateert dat een dergelijke speler heel goed bij Ajax zou passen.

''Ik denk dat Ajax echt een type speler als Hwang mist'', zo concludeert El Ahmadi in Voetbalpraat. ''Iemand die het spel kan verleggen, en kan versnellen. Ik denk niet dat Ajax zo'n type nu in huis heeft.''

''Dat is het enige verschil dat ik zie, want ik zie ook wel dat het bij Ajax écht vooruit gaat'', vindt de voormalig Feyenoorder dat de Amsterdamse club dit seizoen stappen zet onder trainer Francesco Farioli.

''Ze hebben met Wout Weghorst kwaliteit rondlopen, die kan uit het niets scoren. En Steven Berghuis komt straks weer terug'', zo benadrukt El Ahmadi, die Ajax vervolgens vergelijkt met koploper PSV.

''Als ik het verschil zie met PSV, Feyenoord en AZ, zij hebben met met bijvoorbeeld Jordy Clasie wél type spelers waardoor je beter gaat voetballen.''

''En ik denk niet dat Ajax dat in huis heeft. Ajax mist een type-Hwang, die in de eerste opbouwfase aan de bal is'', ziet El Ahmadi ruimte voor verbetering bij Ajax, dat donderdag in de Europa League aantreedt tegen FK Qarabag.

Farioli is blij met de inbreng van Jordan Henderson bij Ajax. Toch acht El Ahmadi de Engelsman niet geschikt voor de rol die Hwang bij Feyenoord invult. ''Ik vind Henderson meer een nummer acht dan een nummer zes.''