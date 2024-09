El Ahmadi na oorwassing Feyenoord in Champions League: 'Het lijkt of het te snel voor hem gaat'

Ramiz Zerrouki maakte geen geweldige indruk donderdag tegen Bayer Leverkusen in de Champions League. De middenvelder verloor de bal in de eerste helft, waarna Florian Wirtz de score kon openen. Leverkusen liep vervolgens uit naar een simpele 0-4 overwinning in De Kuip.

''Ik maak me een beetje zorgen over Zerrouki'', werpt presentator Milan van Dongen op in Voetbalpraat. ''Hij heeft moeite om te laten zien hoe goed hij bij FC Twente was. Het lijkt of het bij Feyenoord nog wat te snel voor hem gaat'', probeert Karim El Ahmadi één en ander te verklaren.

Kees Kwakman vond In-beom Hwang een 'vrij aardige indruk maken'. ''Als je het hebt over om je heen kijken, wat Zerrouki niet deed. Hwang draaide steeds links en rechts open'', analyseert El Ahmadi vervolgens het optreden van de Zuid-Koreaanse middenvelder tegen Bayer Leverkusen van donderdag.

Hans Kraay junior is van mening dat Feyenoord Mats Wieffer heel erg mist op het middenveld. ''A, omdat hij bij balverlies altijd goed staat en B, omdat hij het aanspeelpunt is voor de centrale verdedigers en af en toe de backs.'' Wieffer ruilde Feyenoord afgelopen zomer in voor Brighton & Hove Albion.

''Maar één ding kan je Priske niet verwijten'', weigert Kraay de Feyenoord-coach helemaal af te vallen. ''Geertruida, de beste binnendoorback van Nederland, is weg. Hij is Wieffer kwijt, een geweldige voetballende controleur. En Minteh, want bij Brighton zijn ze ook niet gek. Die is gehaald als basisspeler, voor 40 miljoen. En je bent ook nog eens de beste linksback van Nederland kwijt, Quilindschy Hartman, door een blessure. Daar kan die man niks aan doen.''

''Kunnen we dan niet langzaam concluderen dat Priske in zijn hemd wordt gezet door de clubleiding van Feyenoord, of is dat overdreven?'', vraagt Van Dongen aan zijn tafelgenoten. ''Hans maakt nu die vergelijking. En als je ziet wat er voor terugkomt... Dat is niet om over naar huis te schrijven.''

''Nee, nog niet. Maar je moet die jongens wel een eerlijke kans geven'', countert Kwakman. ''Het is niet fair om van alle nieuwe jongens te verwachten dat ze er gelijk staan in september. Dat heeft waarschijnlijk even tijd nodig. Hwang is dan 28, ervaren en heeft al in Europa gespeeld. Het is maar één wedstrijd, maar je ziet wel dat die jongen al snel aangepast is.''