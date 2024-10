El Ahmadi hangt zege Feyenoord op aan duo: 'Bij die twee kwam het steeds vandaan'

Karim El Ahmadi geniet van het 'nieuwe' Feyenoord, dat woensdag zegevierde tegen Benfica (1-3) in de Champions League. De voormalig Feyenoorder hangt de knappe overwinning vooral op aan de inbreng van Quinten Timber en Hwang in-Beom.

''De eerste helft was echt genieten van achteruit. Trauner die rust bracht en Hwang die op het middenveld links en rechts alle ballen neerlegde. Het was gewoon een hele goede wedstrijd van Feyenoord'', is El Ahmadi lovend over zijn oude club in Voetbalpraat.

''En als je de eerste helft ziet tegen FC Twente van twee weken geleden... Vergeleken met waar ze nu staan'', doelt de analist op de krappe 2-1 zege op de Tukkers in De Kuip van onlangs.

''Ja, dat is echt heel goed. Vooral het voetballende en de veldbezetting is nu heel goed. Tegen Go Ahead Eagles was de veldbezetting al heel goed.''

El Ahmadi looft terloops de inbreng van trainer Brian Priske. ''Hij zei aan het begin van het seizoen over Paixão dat hij altijd aan de binnenkant moet spelen. En nu zie je wel waarom eigenlijk. Hij stond heel vaak één tegen één tegen de centrale spelers, dat is een extra wapen dat ze nu hebben.''

De voormalig middenvelder van Feyenoord probeert te verklaren waarom de Rotterdammers opeens zo goed spelen. ''Hwang en Timber zijn wel heel vast aan de bal. Dat zijn wel de jongens die je meer aan het voetballen brengen. Dat zagen we tegen Go Ahead en tegen Benfica wéér.''

''Bij die twee kwam het steeds vandaan. En achterin Trauner en Hancko die wel rustig zijn aan de bal. Die twee op het middenveld (Hwang en Timber, red.) speelden als twee zessen bijna. En via die twee ging het naar voren'', aldus El Ahmadi.