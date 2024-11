El Ahmadi: ‘Dat vond ik wel knap van Priske dat hij hem durfde op te stellen’

Karim El Ahmadi is gecharmeerd van Anis Hadj Moussa. De analist laat bij Voetbalpraat weten dat hij het gedurfd vindt van Brian Priske om de Algerijn op te stellen tegen Manchester City. ESPN-analisten Marciano Vink en El Ahmadi zijn lovend over Hadj Moussa, die zich op een paar punten goed verbeterd heeft.

Vink trapt af: “Ik vond Hadj Moussa geweldig voetballen. Hij had vanaf de eerste minuut het lef. De durf om te voetballen. Er waren momenten dat hij onder druk de bal bij zich hield. Hoofd omhoog en de bal rustig terug".

El Ahmadi gaat verder: "Dat vond ik van Priske wel knap dat hij het aandurfde om hem op te stellen. In zo'n grote wedstrijd had hij ook voor Nieuwkoop kunnen kiezen, omdat Gvardiol veel opkomt.”

De analist licht zijn uitspraak verder toe. “Ik had ook mijn bedenkingen met Hadj Moussa tegen Manchester City, want je moet vaak achter de bal aan. Maar hij heeft qua inhoud ook echt stappen gemaakt.”

"Veel dachten dat Feyenoord een niveau te hoog was", zegt Vink. "Die geluiden hoorde je ook wel aan het begin van het seizoen. Laat hem dit vasthouden en zelfs uitbreiden.”

"Uiteindelijk zijn de spelers die naar het buitenland zijn gegaan heel constant geweest. Dan denk ik aan Gakpo bij PSV. Je moet echt bepalend zijn in je team. Gakpo was dat”, stelt Vink.

“Als je dat als maatstaf neemt. Dat je bepalend bent of dreigend bent als Sinisterra dan ga je praten over de volgende stap. Maar ik vind dat hij van hoe hij bij Vitesse als pleintjesvoetballer speelde en nu bewust aan het voetballen is met die mooie techniek al een megastap. Waar ligt zijn plafond? Ik weet het niet”, aldus de analist.