EK-loting: Nederlands elftal kan in loodzware poule terechtkomen

Zaterdag, 2 december 2023 om 12:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:58

Zaterdagavond om 18:00 uur wordt in Hamburg de loting verricht voor de groepsfase het EK. Nederland moet rekening houden meteen pittige loting, daar de ploeg van bondscoach Ronald Koeman is ingedeeld in Pot 3. De topfavorieten voor de eindzege, landen als Frankrijk, Spanje en Portugal, bevinden zich in Pot 1.

Duitsland was als gastland al zeker van Pot 1 en wordt vergezeld door Portugal, Frankrijk, Engeland, België en Spanje. De Rode Duivels stegen dankzij de laatste overwinning in de EK-kwalificatie (5-0 tegen Azerbeidzjan) naar Pot 1. Ook in Pot 2 zitten met Turkije, Hongarije en Denemarken gevaarlijke tegenstanders voor Oranje.

Twaalf landen maken nog kans op de laatste drie tickets voor het eindtoernooi in Duitsland van volgend jaar zomer. De UEFA heeft hen verdeeld over drie ‘mini play-offs’. De drie winnaars van de verschillende ‘routes’ belanden in Pot 4, wat betekent dat zij een potentiële tegenstander van Nederland zijn.

Absolute smaakmaker in Pot 4 is Italië. De titelverdediger, vier jaar geleden na strafschoppen te sterk voor Engeland, wist zich met pijn en moeite te plaatsen voor het EK. Voor Oranje wordt een Groep met Frankrijk, Denemarken en Italië door velen beschouwd als poule des doods .

Waar en wanneer is de loting?

De loting voor de groepsfase van het EK vindt vandaag om 18:00 uur in concertzaal de Elbphilharmonie in Hamburg, een van de speelsteden tijdens het Europees kampioenschap. Tijdens de loting wordt uit iedere Pot een land gehaald. De vier landen vormen samen een EK-poule.

In totaal worden er zes poules gemaakt, bestaande uit vier landen. Uiteindelijk stoten de nummers één en twee rechtstreeks door naar de achtste finale, terwijl ook de vier beste nummers drie zich kwalificeren voor de knock-outfase. Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Keulen, Hamburg, Leipzig, Stuttgart en Frankfurt zijn aangewezen als speelsteden tijdens de groepsfase.

De loting zal worden ingeluid door de Duitse tenor Jonas Kaufmann en violist David Garrett, die een optreden ten gehore brengen. Vanaf 18:20 uur begint het 'echte' werk. De loting wordt verricht door Duitse en buitenlandse oud-speler die een link hebben met voorgaande EK’s en duurt tot ongeveer 18:50 uur, wanneer Pot 4 compleet is.

Potindeling EK 2024