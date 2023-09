Eindelijk goed nieuws voor Ajax: twee talenten gaan aflopend contract verlengen

Dinsdag, 26 september 2023 om 10:58 • Bart DHanis

David Kalokoh gaat dinsdag zijn contract verlengen bij Ajax, zo meldt Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad dinsdagochtend. De achttienjarige aanvaller heeft nog een contract tot medio 2024, maar gaat een nieuwe verbintenis tekenen tot de zomer van 2027. Verder gaat Ajax ook het contract van Tristan Gooijer openbreken en verlengen.

Kalokoh kwam in de zomer van 2018 over vanuit de jeugdopleiding van VVV-Venlo en is inmiddels een vaste waarde in het beloftenteam van de Amsterdammers, waarvoor hij dit seizoen tot dusver zeven duels speelde in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin scoorde de in Sierra Leone geboren aanvaller één keer. In de voorbereiding op dit seizoen maakte Kalokoh nog een treffer in de oefenwedstrijd tegen FC Den Bosch (2-2).

Kalokoh is niet het enige Ajax-talent dat zijn contract gaat verlengen in Amsterdam. Inan weet namelijk dat de negentienjarige Gooijer de volgende is. Het contract van de talentvolle verdediger loopt eveneens na dit seizoen af, maar daar lijkt binnenkort verandering in te gaan komen. Ook Gooijer kwam dit seizoen al zeven wedstrijden in actie voor Jong Ajax.

Daarnaast beschikt ook Gabriël Misehouy over een aflopend contract, maar zijn contractverlenging is er één voor de langere adem, meldt Inan. Misehouy wil graag in Amsterdam blijven, maar eerder gaf de aanvallende middenvelder al aan dat hij ontevreden was met het perspectief dat hem werd geboden bij de club. Misehouy ontwikkelt zich razendsnel bij Jong Ajax, waar hij het seizoen uitstekend begonnen is. In zeven duels was hij drie keer trefzeker en gaf hij twee assists.