Eigenaar Paris Saint-Germain voert concrete onderhandelingen met gevallen Spaanse club

Qatar Sports Investment (QSI) heeft interesse in de Spaanse voetbalclub Málaga CF, melden onder meer Sky Sports en L'Équipe. Het investeringsmaatschappij van Paris Saint-Germain-eigenaar Nasser Al-Khelaïfi ziet de potentie in de club door onder meer de grootte van de stad en het WK 2030.

QSI kocht Paris Saint-Germain in 2011 en twee jaar geleden verwierf het een belang van 21,67 procent in de Portugese club SC Braga. L'Équipe weet dat QSI nu ook interesse heeft in een niet nader genoemde Belgische club en Málaga.

De interesse is Málaga is zeer serieus. Na meerdere gesprekken tussen de Andalusische club en QSI lijkt een deal van ongeveer honderd miljoen euro op dit moment niet ver weg meer.

QSI is om meerdere redenen geïnteresseerd in Málaga, de huidige nummer vijftien in LaLiga 2, het tweede niveau van Spanje. Málaga is de op vijf na grootste stad van Spanje, en QSI is ervan overtuigd dat daar een markt valt te winnen.

Málaga is daarnaast aangewezen als één van de speelsteden voor het WK 2030, dat naast Spanje ook in Marokko, Portugal, en in het begin in Argentinië, Uruguay en Paraguay wordt gehouden. Daarnaast gelooft QSI in het moderne project dat Málaga heeft voorgeschoteld.

Een woordvoerder van QSI heeft tegenover L'Équipe bevestigd dat het bedrijf momenteel 'een reeks investeringsmogelijkheden bekijkt'. De woordvoerder bevestigt daarnaast dat QSI ook interesse heeft om de Amerikaanse markt te verkennen.

Málaga reikte in het seizoen 2012/13 tot de halve finales van de Champions League, maar in de return ging het toen op dramatische wijze mis tegen Borussia Dortmund. In 2018 degradeerde de club naar het tweede niveau, en in 2023 kwam het voor het eerst sinds 1998 op het derde niveau terecht. Na één seizoen promoveerde de club terug naar LaLiga 2.