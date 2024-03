Eerste club maakt interesse in succescoach Xabi Alonso publiekelijk kenbaar

Uli Hoeness, de erevoorzitter van Bayern München, heeft dinsdagavond bevestigd dat der Rekordmeister interesse heeft in Xabi Alonso. De 42-jarige trainer van Bayer Leverkusen wordt de laatste periode veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Europese topclubs, waaronder ook Liverpool. The Reds nemen na dit seizoen afscheid van Jürgen Klopp.

Hoeness is de eerste Bayern-functionaris die publiekelijk bevestigt dat Alonso in de gaten wordt gehouden. “Hij heeft inmiddels aangetoond dat hij een trainer kan zijn voor de echte top. Het zal moeilijk worden om hem aan te stellen, aangezien naast Bayern ook clubs als Liverpool en Real Madrid er mee bezig zijn.”

Alonso speelde gedurende zijn spelerscarrière voor onder meer Liverpool, Real Madrid en Bayern en wordt wegens zijn successeizoen bij Leverkusen bij alle drie de topclubs genoemd.

Carlo Ancelotti heeft zijn contract bij de Koninklijke eind december verlengd tot medio 2026, waardoor de trainersstoel in Madrid voorlopig niet vrij lijkt te komen.

Bij Bayern zal Thomas Tuchel aan het einde van het seizoen afscheid nemen en zoals gezegd trekt Klopp de deur op Anfield binnenkort achter zich dicht. Zodoende lijken der Rekordmeister en the Reds de strijd met elkaar aan te moeten gaan wat betreft de mogelijke komst van Alonso. De trainer ligt nog tot medio 2026 vast bij Leverkusen, waardoor de club hem niet zomaar hoeft te laten gaan deze zomer.

Hoeness zet alvast streep door komst van één trainer

Wie in ieder geval géén kandidaat is voor de vrijkomende trainerspost in de Allianz Arena, is Sebastian Hoeness; de neef van Uli. De coach van VfB Stuttgart presteert dit seizoen uitstekend en bezet met zijn club de derde plaats in de Bundesliga. Uli Hoeness vindt het een nadeel dat Sebastian dezelfde achternaam heeft.

“Het is niet in zijn voordeel dat hij Hoeness heet”, zegt de erevoorzitter van Bayern. “Als hij een andere naam had gehad en net zo goed presteerde, dan zouden we vermoedelijk veel meer met hem bezig zijn dan nu. Sebastian heeft iets gepresteerd wat ik amper voor mogelijk hield.” De 41-jarige trainer van Stuttgart ligt nog tot medio 2027 vast bij die Roten.

