‘Eenvoudige mishandeling. Er is wat mis als Ihattaren hiervoor cel ingaat'

Dat Mohamed Ihattaren door het Openbaar Ministerie wordt vervolgd voor de vermeende mishandeling van zijn vrouw Yasmine Driouech, zorgt voor verbazing bij zijn advocaat Niek Hendriksen. "Al die heisa is niet nodig", klinkt het vrijdag in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Hendriksen bevestigt dat Ihattaren op 11 februari 2023 ruzie had met Drouech, toen nog zijn vriendin. Ze stapte direct naar de politie en korte tijd later werd de aanvallende middenvelder aangehouden. Drouech koos er verrassend genoeg voor om de verklaring in te trekken en het stel stapte vorig jaar zelfs in het huwelijksbootje.

Het intrekken van de verklaring had echter geen invloed op de zaak tegen Ihattaren. Voor het Openbaar Ministerie maakt het immers niets meer uit, want een woordvoerder liet weten dat er geen aangifte nodig is om iemand te vervolgen.

De hele gang van zaken zorgt voor vraagtekens bij Hendriksen. "Het gaat hier om een eenvoudige mishandeling. Dit had echt anders gekund. Nu krijgen we straks bij de rechtbank al die heisa weer", verzucht de raadsman van Ihattaren.

"Neem al die mensen die echt niet weten waar het over gaat, die dan roepen dat ‘hij zomaar in de gevangenis kan belanden'. Nou, ik hang mijn bef aan de wilgen als hij hiervoor de gevangenis ingaat, dan is er echt wat mis. Het Openbaar Ministerie had dit ook prima buiten de rechter om kunnen afhandelen", zo oordeelt Hendriksen.

Ihattaren wordt tevens vervolgd voor 'poging uitlokking bedreiging'. Dat betekent dat de aanwinst van Slavia Praag iemand anders heeft proberen aan te zetten om een ander persoon mogelijk te bedreigen, wat overigens niet is gebeurd. Hendriks benadrukt dat het in dit geval gaat om een licht vergrijp dat niets te maken heeft met activiteiten in de criminele sfeer.

Het Openbaar Ministerie kon vorige week alleen zeggen dat een 21-jarige man uit Vleuten wordt vervolgd voor deze feiten en wil niet bevestigen dat het gaat om Ihattaren. Voor de zaak is nog geen zittingsdatum bekend.

