Robert Eenhoorn is glashelder als Kraay hem vraagt naar baan bij Feyenoord

Robert Eenhoorn zwaaide na jarenlange trouwe dienst af als algemeen directeur van AZ. In Goedemorgen Eredivisie krijgt hij zondag de vraag of het algemeen directeurschap bij Feyenoord hem wat lijkt. Eenhoorn lijkt echter niet happig op een avontuur bij de club waar hij supporter van is.

"Dennis te Kloese is heel geleidelijk van technisch directeur ook algemeen directeur geworden. Die man doet het geweldig bij Feyenoord. Maar die is erachter gekomen dat een week niet uit 168 maar uit 268 uur bestaat", begint Hans Kraay junior zijn verhaal met een kwinkslag.

"Hij zit meer naar de technisch directeur-kant. Als Feyenoord zou komen voor jou als algemeen directeur, zou je daarvoor openstaan?", richt de verslaggever annex vaste tafelgast van het ochtendprogramma zich tot Eenhoorn.

"Ja als-vragen, Hans", countert Eenhoorn Kraay, die direct te horen krijgt dat het een gekke vraag is. "Feyenoord gaat geweldig. Gisteren hebben ze een keertje minder gespeeld (1-1 tegen Willem II, red.). Maar het is een club die zowel in de jeugd goed gaat als bij het eerste elftal. Dat gaat fantastisch."

"En ze spelen Champions League. En daar geeft hij (Te Kloese, red.) leiding aan", vervolgt Eenhoorn zijn lofzang op Feyenoord. "Als het daar nou een puinhoop zou zijn, dan zou ik die vraag eerder begrijpen."

"Een streep door Feyenoord?", wil Kraay tenslote weten. "Het is op dit moment niet aan de orde, Hans", laat Eenhoorn nogmaals in duidelijke bewoordingen weten aan zijn gesprekspartner.

Eenhoorn werd op 1 oktober 2014 aangesteld bij AZ als algemeen directeur. Hij werd in 2019 ook al eens genoemd bij Feyenoord, maar van een overgang kwam het destijds niet. In februari van dit jaar werd bekend dat Eenhoorn per 1 juli weg zou gaan bij AZ.

