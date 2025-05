Een zomers vertrek van cashcow van Ajax is geen uitgemaakte zaak

Een zomers vertrek van Jorrel Hato bij Ajax is niet per se een uitgemaakte zaak, zo vertelt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De negentienjarige verdediger staat niet onwelwillend tegenover een langer verblijf. Dat heeft met meerdere factoren te maken.

"Iedereen gaat uit van een vertrek van Hato. Ik denk ook wel dat dat nog steeds realistisch is, want die optie ligt op tafel. Maar Hato houdt zelf de optie open om nog een jaar te blijven”, aldus Verweij.

De journalist noemt een aantal redenen. “Hij wil honderd procent zeker zijn van de volgende stap, dus daar moet gewoon een heel goed plan liggen.” Ook de gezinssituatie van Hato speelt een rol, klinkt het.

Het broertje van Hato, Elgyn, speelt namelijk in de jeugdopleiding van de Amsterdammers. “Hij wordt gezien als één van de grootste talenten van de opleiding. Die gezinssituatie speelt wel een rol in zijn keuze, dus waar iedereen er zonder meer vanuit gaat dat hij vertrekt, is er nog wel een kansje dat hij blijft.”

“Ik denk nog steeds wel dat hij een transfer zal maken, maar dat is geen uitgemaakte zaak”, aldus Verweij. Valentijn Driessen denkt dat Hato er goed aan doet om nog een jaar bij Ajax te blijven. “Heel verstandig, zeker met Champions League-voetbal.”

“Ik zou Hato wel graag centraal achterin willen zien. Als linksback kan hij misschien ook de top halen, maar ik denk dat hij op termijn veel meer waarde heeft voor een ploeg als centrale verdediger”, aldus Driessen.

De toekomst van Hato is ook deels afhankelijk van de nieuwe trainer van Ajax. “Hoe die Hato bevalt”, vervolgt Verweij. “Dat speelt allemaal een rol in zijn uiteindelijke beslissing om wel of niet weg te gaan."