Wout Weghorst eist alle aandacht op met bizarre actie direct de ná wedstrijd

Wout Weghorst is woensdagavond na het laatste fluitsignaal bij FC Groningen - Ajax direct naar binnen gerend, zo is te zien op beelden van ESPN. Het is onduidelijk of de spits van Ajax de meegereisde supporters alsnog heeft bedankt.



Terwijl het na de wedstrijd nog even los ging op het veld in de Euroborg, dook Weghorst direct de kleedkamer in. Op het veld kregen onder meer Davy Klaassen en Etienne Vaessen het nog met elkaar aan de stok.



Weghorst was zichtbaar geëmotioneerd na het laatste fluitsignaal. Nadat Ajax via Anton Gaaei op voorsprong was gekomen, kwam Groningen langszij via Thom van Bergen.









Weghorst leek vervolgens de winnende treffer te maken na een scherpe voorzet van Steven Berghuis, maar in de allerlaatste minuut van de blessuretijd tikte Thijmen Blokzijl een indirecte vrije trap nog binnen: 2-2.