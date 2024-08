Eén speler overtuigt Arne Slot totaal niet: vertrek bij Liverpool lijkt aanstaande

Arne Slot is zeer tevreden over de voorbereiding van Liverpool. Alle drie oefenwedstrijden werden gewonnen, en tegenover zes gemaakte doelpunten stond slechts één tegentreffer. Eén speler kon de voormalig Feyenoord-coach echter helemaal niet overtuigen in de voorbereiding.

"Heel positief", zo omschreef de 45-jarige coach de oefencampagne. "Iedereen kijkt natuurlijk naar de resultaten, maar de spelers zijn fit gebleven en deden wat wij van ze vroegen."

"We hebben enkele fantastische goals en geweldig opbouwend voetbal gezien deze tour en ik zie de jongens heel hard werken om maar geen tegentreffer te incasseren", aldus de kersverse manager.

Harvey Elliott en Curtis Jones spraken zich tijdens de voorbereiding al zeer positief uit over de nieuwe manager. "Het is een elegante Nederlandse stijl", zei eerstgenoemde. "Er is een buzz in dit team. We zijn heel enthousiast over de nieuwe spelpatronen."

Tijdens de oefenwedstrijden was er bij elk duel 'significante verbetering' te zien ten opzichte van de vorige pot, zo concludeert The Athletic ondanks het feit dat de EK- en Copa América-sterren pas laat in het voorseizoen aansloten.

Transfermarkt

Slot heeft de eerste aanwinst nog altijd niet mogen verwelkomen. Eén speler lijkt wel op de nominatie te staan om te vertrekken. Die speler is Wataru Endo, zo beweert het Amerikaanse medium. De Japanner heeft de deels Nederlandse trainersstaf nog niet weten te overtuigen.

Het aantrekken van een nieuwe nummer 6 valt dan ook niet uit te sluiten. "Tegen Manchester United koos Slot ervoor om met Ryan Gravenberch in plaats van Endo te starten. Het was bovendien veelzeggend dat de zeventienjarige Trey Nyoni inviel voordat Endo dat deed."

Gravenberch

Liverpool sloeg naar verluidt een aanbieding van Olympique Marseille (ter waarde van zo'n 14 miljoen euro) voor Endo al af. Gravenberch kan ondertussen overigens rekenen op de complimenten van

"Hij deed het goed in zijn eerste optreden van de voorbereiding", aldus clubwatcher James Pearce. "Hij is een interessante optie op het middenveld. Vol klasse aan de bal, maar soms wat gebrekkig op het fysieke aspect. Dit wordt een belangrijk jaar voor hem."

