Eén goal tijdens ongekende thriller tussen PSV en Excelsior roept grote vraagtekens op

Vraag men in Eindhoven of Kralingen niet hoe, maar PSV plaatste zich dinsdagavond ten koste van Excelsior voor de kwartfinale van het TOTO KNVB Bekertoernooi: het werd 5-4 na verlenging. Eén van de negen gevallen doelpunten roept na afloop grote vraagtekens op, daar het lijkt alsof deze goal onterecht goedgekeurd werd.

Excelsior was secondes verwijderd van het toedienen van een bekerechec van jewelste aan de landskampioen en lijstaanvoerder. Ismael Saibari schoot in minuut negentig plus zeven de bevrijdende 3-3 binnen.

Desalniettemin zal die treffer vermoedelijk niet de meest besproken goal worden. Het doelpunt daarna lijkt namelijk uiterst discutabel.

Met een splijtende steekpass bediende Ismael Saibari de randje buitenspel lopende Ricardo Pepi, die Excelsior-doelman Calvin Raatsie vervolgens voor de tweede keer op de avond de baas was in de één-op-één: 4-3.

Uit de herhaling had daarna duidelijkheid moeten komen over het wel of niet buitenspel lopen van de Amerikaanse goaltjesdief, maar het beeld dat ESPN de kijkers toonde deed de discussie juist oplaaien. Pepi lijkt met zijn schouder, een lichaamsdeel waarmee gescoord mag worden, buitenspel te staan op moment van inspelen door Saibari.

Het moment werd bekeken door de videoscheidsrechter van dienst, Richard Martens. Die oordeelde dat arbiter Allard Lindhout en zijn team niks gemist hadden en zodoende bleef de goal van Pepi staan.

Door treffers van Ivan Perisic (5-3) en Richie Omorowa eindigde het spektakelstuk in 5-4. Excelsior kwam heel dicht bij een totale verrassing, maar uiteindelijk kroop PSV door het oog van de naald.