Eén ex-Ajacied maakt enorme indruk op Rúben Amorim: 'Hij is de toekomst van Manchester United'

Rúben Amorim is bijzonder lovend over Noussair Mazraoui. De Marokkaanse veelzijdige voetballer verkaste deze zomer naar Manchester United en dat wordt op Old Trafford gezien als een meesterzet.

Manchester United speelde het Europese duel met Bodø/Glimt, in het gloednieuwe 3-4-2-1-systeem van kersvers trainer Amorim, met de volgende zes namen achterop: André Onana, Mazraoui, Matthijs de Ligt, Lisandro Martínez, Antony en Tyrell Malacia.

Een heleboel Eredivisie-ervaring dus. Vijf van de zes speelden ooit in het shirt van Ajax en Malacia droeg het tenue van Feyenoord. Mazraoui maakt in de beginweken van Amorim grote indruk op de nieuwe manager.

Met zijn veelzijdigheid is de ex-Ajacied een bijzonder nuttige speler. Hij speelde dit seizoen onder Erik ten Hag al eens als nummer tien en in de nieuwe spelopvatting van Amorim kan hij als een van de achterste drie óf als een van de middelste vier uit de voeten.

"Hij is een topspeler", zei Amorim maandag tijdens een persconferentie in de catacomben van Old Trafford. "Hij snapt het spelletje. Hij weet hoe hij moet aanvallen, is defensief heel sterk en ontzettend goed in de één-tegen-één."

De Portugees vervolgt zijn lofzang. "Hij is een moderne voetballer en ik denk dat hij de toekomst van ons team is", aldus Amorim, die - als het eventjes kon - het liefst elf Mazraoui's had opgesteld.

"Als je hem ziet, denk je dat je meer spelers als Nous nodig hebt. Spelers die het tempo van een wedstrijd kunnen controleren en heel, heel goed en comfortabel aan de bal zijn. Ik ben ontzettend blij met hem", besluit de 39-jarige oefenmeester.