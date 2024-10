Eén Ajax-speler staat op scherp tegen Qarabag en mist volgend EL-duel bij gele kaart

Jorrel Hato moet donderdagavond oppassen in Azerbeidzjan. De achttienjarige verdediger van Ajax heeft in de competitiefase van de Europa League tot dusver twee gele kaarten gepakt en staat daarom op scherp tegen Qarabag. Bij een volgende gele kaart is Hato geschorst.

De geboren Rotterdammer pakte tegen zowel Besiktas als Slavia Praag een gele kaart en mist het thuisduel met Maccabi Tel Aviv van 7 november als hij in Azerbeidzjan wederom op de bon gaat.

Spelers worden door de UEFA geschorst als ze drie gele kaarten hebben gepakt die niet hebben geleid tot een rode kaart. Youri Baas pakte tegen Slavia bijvoorbeeld twee gele kaarten, die samen tot een rode prent leidden. Die twee gele kaarten tellen dus niet mee in het ‘op scherp staan’. Baas is door zijn rode kaart wel geschorst voor het duel met Qarabag.

Na de derde gele kaart zijn spelers opnieuw geschorst bij ‘oneven’ gele kaarten: de vijfde, zevende, negende enzovoort. Het aantal gepakte gele kaarten per speler wordt na de kwartfinale gereset: dan begint iedereen dus weer met een schone lei.

Naast Baas is ook onder anderen Davy Klaassen er niet bij tegen Qarabag. De middenvelder, die op bezoek bij Heracles Almelo (3-4) de 1-1 voor zijn rekening nam, is niet speelgerechtigd. Kristian Hlynsson, Steven Berghuis, Gastón Ávila en Sivert Mannsverk zijn geblesseerd.

Op de persconferentie kondigde Francesco Farioli al aan dat Daniele Rugani de vervanger van Baas zal zijn. "We hebben een grote selectie, waarin Daniele een belangrijke speler is. Hij voegt veel dingen aan het team toe; ervaring, leiderschap en veel kennis over internationale wedstrijden. Hij is later aangesloten en heeft wat fysieke problemen gehad, maar ik geloof dat de tijd voor hem is aangebroken om te starten."

Rugani, die eveneens aanwezig was op de persconferentie, werd gevraagd naar zijn eerste maanden in Amsterdam en stelde 'positief verrast' te zijn. "Ik denk dat we een goed team hebben, met veel kwaliteit, ook in technisch opzicht. Natuurlijk moeten we luisteren naar de trainer om een zo goed mogelijk team te worden. En er voor elkaar zijn in de goede en slechte momenten, dan kun je de echte kracht en karakter van het team gaan ontdekken. Ik denk dat we mooie dingen kunnen bereiken."