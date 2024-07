Edwin van der Sar reageert op heerlijke wijze op advies om bij Manchester United aan de slag te gaan

Edwin van der Sar lijkt niet aan de slag te gaan in een functie bij Manchester United. Desgevraagd laat de voormalig doelman van the Red Devils een dusdanig drukke baan niet per se te ambiëren. "Ik denk dat er op dit moment wel even genoeg Nederlanders zijn", grapt hij in Humberto à Paris.

Van der Sar werd in juli vorig jaar getroffen door een hersenbloeding, maar maakt het naar eigen zeggen inmiddels weer goed. De voormalig directeur van Ajax denkt inmiddels weer bijna klaar te zijn voor een baan in het werkleven.

“Ik heb mezelf tot september gegeven om lekker te genieten, leuke dingen te doen”, vertelt Van der Sar. “Ik ben met mijn vrouw twee maanden in Nieuw-Zeeland geweest. Met mijn moeder zijn we twee weken op een cruise naar Noorwegen gegaan. Dat was echt fantastisch.”

“Je doet nu dingen waar je normaal geen tijd voor hebt, maar die wel heel waardevol zijn voor de mensen om je heen”, doelt de voormalig topkeeper op de periode na zijn beangstigende hersenbloeding.

Al gauw komt zijn toekomst ter sprake. “Wil ik zelf nog een volgende stap? Ik denk het wel”, antwoordt Van der Sar zijn eigen vraag. “Een leven alleen maar aan de zijlijn is het niet, maar je zal een nieuw doel moeten vinden.”

Die had Van der Sar eerder bij Ajax wel, legt hij uit. “Ajax aan de top te brengen. Maar nu ben ik mijn doel even kwijt.” Humberto Tan weet wel waar zijn toekomst ligt. “Manchester United! (Erik, red.) Ten Hag zit er al, (Ruud, red.) Van Nistelrooij zit er al”, somt de presentator op.

Van der Sar neemt een slokje van zijn water, glimlacht en antwoordt dan. “Ik denk dat er op dit moment wel even genoeg Nederlanders zijn”, lacht de voormalig directeur. Naast Ten Hag en Van Nistelrooij bekleden onder anderen ook René Hake en Jelle ten Rouwelaar functies in de technische staf van Manchester United.

“Laat die mannen op het veld lekker aan de slag gaan, Erik even de tijd geven. Of ik het zou willen? Weet ik niet”, antwoordt hij eerlijk. “Ik weet niet of ik 50-60 uur per week zou willen werken, eigenlijk.”

“Wordt het iets van losse projecten, wordt het bij een bond of wordt het in de sport”, speculeert de doelman. “Ik weet het nog niet. Maar de sport trekt wel. Dat is het mooiste wat er is”, besluit hij.



