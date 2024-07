Edwin van der Sar blikt terug: ‘Dan is het moeilijk om te zien hoe het nu gaat bij Ajax’

Het was afgelopen seizoen bijzonder chaotisch bij Ajax, zowel binnen de lijnen als op bestuurlijk vlak. "Het is moeilijk om te zien hoe het nu gaat bij Ajax", zei voormalig algemeen directeur Edwin van der Sar maandagavond in het wielerprogramma De Avondetappe.

Van der Sar nam in mei 2023 afscheid als algemeen directeur in de Johan Cruijff ArenA. "Als je stopt als speler of directeur, dan word je weer fan. Dan is het moeilijk om te zien hoe het nu gaat... ", verzuchtte de voormalig doelman van onder meer Ajax, Juventus en het Nederlands elftal.

De gewezen Ajax-bestuurder, wiens leven het afgelopen jaar vooral in het teken stond van het herstellen van een hersenbloeding, kijkt vanaf een afstandje naar de gebeurtenissen bij zijn oude werkgever. "Het was aan de ene kant fijn dat je al wel afstand had genomen van Ajax. Als dit gebeurt als directeur, is het natuurlijk anders. Maar natuurlijk zitten er mensen bij Ajax, zoals directieleden, waar je contact mee hebt gehouden. Die wilden weten hoe het met je was."

Van der Sar kreeg op die manier in de gaten dat het flink rommelde bij Ajax. "Links en rechts sijpelde wel door wat er gebeurde en wat er mis ging. Dat doet natuurlijk heel veel pijn bij alle Ajacieden en ik denk ook bij een hoop voetbalfans. Dat er in een jaar tijd zo’n grote stap achteruit is gezet, is voor mij ook pijnlijk."

Herstel

Voor Van der Sar is een terugkeer bij Ajax of bij een andere club voorlopig geen optie. "Ik was bezig met mijn eigen herstel. Daarna ben ik op vakantie gegaan. Ik wil een leven zonder haast, geen onrust in mijn leven."

Het huidige bestaan zonder haast bevalt de oud-doelman eigenlijk best goed. "Ik ben eigenlijk nog niet in een competitieve omgeving geweest. Een hele dag op kantoor of de hele dag vergaderingen, wat mijn leven hiervoor was. Ik wil ook geen werkweken meer van 60 uur."

"Maar in het algemeen ben ik er goed uitgekomen. Dat ik na zo’n medisch geval het leven weer op kan pakken en dingen kan doen die mooi zijn. Dat doe je met je familie en vrienden en nu weer een beetje naar buiten toe. Dit is ook de eerste keer dat ik weer aan een talkshowtafel zit", aldus Van der Sar in De Avondetappe.

