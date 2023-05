ED verklaart reden voor opstappen Van Nistelrooij: ‘Giftige pijl, PSV-onwaardig’

Woensdag, 24 mei 2023 om 13:58 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:56

Ruud van Nistelrooij is per direct geen trainer meer van PSV. Dat maakten de Eindhovenaren woensdagmiddag bekend via de officiële clubkanalen. Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad is er een onwerkbare situatie ontstaan, nadat het verhaal naar buiten was gekomen dat er door een zestal spelers klachten over de trainer zijn neergelegd bij de directie. Betrokkenen typeren dit als ‘PSV-onwaardig’.

Dat informatie vanuit een vertrouwelijk overleg tussen spelers en directie - vermoedelijk via een tussenpersoon - terecht is gekomen bij een krant (De Telegraaf, red.) zou naar verluidt door Van Nistelrooij zeer hoog zijn opgenomen. “Dat een of meerdere mensen onbetrouwbaar zijn geweest, was voor hem volstrekt onacceptabel. In aanloop naar het cruciale duel met AZ is zo volgens betrokkenen door toedoen van eigen geledingen een giftige pijl afgestoken, die Van Nistelrooij zwaar heeft beschadigd”, aldus Elfrink. Volgens de journalist is de timing van het lekken uiterst opmerkelijk te noemen, daar het gesprek al weken eerder plaatsvond.

De onrust bij de club en het gegeven dat Van Nistelrooij in onmin leefde met zijn assistenten, leidde ertoe dat de oefenmeester woensdag per direct besloot te stoppen als trainer van PSV. Van Nistelrooij heeft woensdagochtend kenbaar gemaakt dat er in zijn ogen te weinig draagvlak is bij PSV. Aanstaande zondag neemt Fred Rutten, op verzoek van de directie, tijdelijk zijn rol als hoofdtrainer over. PSV liet weten het besluit van Van Nistelrooij te betreuren en is dankbaar voor het winnen van de Johan Cruijff Schaal en de TOTO KNVB Beker dit seizoen en hoopt het voetbaljaar af te sluiten met het behalen van de tweede plaats.

Met de belangrijke laatste competitiewedstrijd tegen AZ in aantocht, probeerde PSV de rust te bewaren binnen de club. Geruchten over de verstoorde verhouding in de technische staf en de onvrede binnen de spelersgroep werden in eerste instantie met klem ontkend. De Eindhovenaren azen nog altijd op het behalen van de tweede plaats in de Eredivisie, waarmee ze zich zouden verzekeren van een ticket voor de derde voorronde van de Champions League.