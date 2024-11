Ecuadoriaans international Marco Angulo (22) maand na auto-ongeluk overleden

Marco Angulo is maandag op 22-jarige leeftijd overleden. De tweevoudig international van Ecuador lag ruim een maand in het ziekenhuis na een auto-ongeluk en is uiteindelijk overleden aan de gevolgen van zijn verwondingen.

Vorige maand raakte Angulo betrokken bij een auto-ongeluk, waarbij twee inzittenden overleden. 35 dagen lang vocht Angulo in het ziekenhuis voor zijn leven, maar dat mocht niet baten.

Wat er precies is gebeurd bij het ongeluk, is vooralsnog onduidelijk. Angulo onderging meerdere operaties en werd op de intensive care in een kunstmatige coma gehouden.

Dinsdag werd zijn overlijden gecommuniceerd door LDU Cuito. Die club huurde hem van het Amerikaanse FC Cincinnati, dat uitkomt in de MLS.

Angulo begon zijn carrière bij Independiente Juniors, waarna hij de overstap maakte naar Independiente del Valle. Vervolgens vertrok hij naar FC Cincinnati, dat de middenvelder in maart terug naar Ecuador stuurde.

Op 12 november 2022 maakte Angulo zijn interlanddebuut voor Ecuador tegen Irak. In het oefenduel met Australië in 2023 speelde hij zijn tweede en tevens laatste interland.