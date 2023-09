Earnest Stewart geeft niet op en plant alvast medische keuring in bij PSV

Vrijdag, 1 september 2023 om 18:05 • Wessel Antes • Laatste update: 18:16

PSV doet er alles aan om Davinson Sánchez nog te strikken, zo blijkt uit tweets van Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Volgens de laatste berichtgeving van de journalist 'pushen' de Eindhovenaren om overeen te komen met Tottenham Hotspur, waar de 27-jarige centrumverdediger nog tot medio 2024 vastligt. Ondertussen heeft de clubleiding van PSV alvast een medische keuring ingepland, zodat Sánchez indien er een akkoord komt snel kan worden getest op eventuele fysieke ongemakken. Volgens Elfrink is het momenteel 'afwachten' of de transfer nog gaat plaatsvinden.

Waar het wachten is op een officiële bevestiging van de komst van Napoli-aanvaller Hirving Lozano, vragen de fans van PSV zich vooral af of er nog een centrumverdediger gaat komen. Zeno Debast (Anderlecht) wordt dat volgens Elfrink in ieder geval niet, daar de jonge Belg volgens zijn entourage in Brussel blijft spelen. PSV lijkt daardoor vol in te zetten op Sánchez. Elfrink bevestigt het gerucht dat de Brabanders reeds een medische keuring hebben ingepland, al lijkt dat niet direct iets te betekenen. “Die planning is nodig omdat dokters ook mensen zijn en er dus iemand beschikbaar moet zijn voor het geval dat. Maar dat betekent nog niet dat een transfer al definitief is.”

Begin deze week informeerde PSV opnieuw bij Tottenham naar Sánchez. De Colombiaan bleek in eerste instantie te duur, maar is dus toch weer een optie geworden. Of een deal daadwerkelijk tot stand gaat komen, is vooralsnog de vraag. Tottenham vraagt rond de 15 miljoen euro voor Sánchez. Bovendien strijkt de Colombiaan een behoorlijk salaris op, wat een struikelblok zou kunnen vormen voor PSV. Tot op heden kwam de Zuid-Amerikaan tot 207 wedstrijden voor the Spurs, waarin hij 5 keer trefzeker was en één keer een doelpunt voorbereidde. Afgelopen seizoen kon hij amper rekenen op een vaste basisplaats.

Sánchez belandde in 2016 in Europa bij Ajax, dat hem voor 5,5 miljoen euro overnam van Atlético Nacional. De mandekker ontpopte zich onder Peter Bosz direct tot sterkhouder in de defensie, waarin hij een centraal duo vormde met de toen nog onervaren Matthijs de Ligt. Ajax bereikte de finale van de Europa League en na het seizoen stond Tottenham op de stoep om Sánchez al na één seizoen voor 42 miljoen euro over te nemen. Nu kan hij de Londense club verlaten voor een contract in het Philips Stadion, al moet PSV vooralsnog hopen dat alle partijen water bij de wijn doen.