Dylan Vente gaat nu écht interlands spelen voor ander land dan Nederland

Dylan Vente kiest voor een interlandcarrière in het shirt van Suriname, zo bevestigen bronnen aan Voetbalzone. Vrijdag maakte de Surinaamse voetbalbond bekend dat de 25-jarige spits van PEC Zwolle is opgenomen in de voorselectie voor de interlands tegen Guyana en Guadeloupe, die in september worden gespeeld.

De Rotterdamse Vente speelde als jeugdspeler van Feyenoord tientallen jeugdinterlands namens het Nederlands elftal. Sinds 2019 is hij echter niet meer in beeld bij de KNVB. Dankzij de Surinaamse roots van zijn moeder kan Vente nu een interlandswitch maken.

Begin maart deelde de Surinaamse voetbalbond al een voorselectie met de naam van Vente daarin, maar dat bleek om een miscommunicatie te gaan. De toenmalig spits van Hibernian FC had nog geen beslissing genomen over zijn toekomst.

Inmiddels heeft Vente de knoop wel doorgehakt, waardoor hij in september kan debuteren in het Surinaamse elftal. De wedstrijden tegen Guyana en Guadeloupe worden gespeeld in het kader van de Nations League.

In juni volgend jaar speelt Suriname de volgende wedstrijden op de lange weg naar plaatsing voor het WK van 2026. Bij Natio gaat Vente spelen onder Stanley Menzo, de bondscoach van het land.

Naast Vente debuteren ook Liam van Gelderen (RKC Waalwijk), Jayden Turfkruier (Telstar), Silvinho Esajas (ADO Den Haag), Richonell Margaret (RKC Waalwijk) en Delano Burgzorg (Middlesbrough) in de voorselectie van Menzo.

Laatstgenoemde speelde afgelopen woensdag een uitstekende wedstrijd op bezoek bij Leeds United (0-3 winst). Burgzorg was verantwoordelijk voor de tweede treffer van Middlesbrough, nadat Amsterdammer Anfernee Dijksteel de score al had geopend tijdens het Surinaamse feestje op Elland Road.