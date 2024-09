Dusan Tadic wordt bij Fenerbahçe spoedig vergezeld door landgenoot (31)

Filip Kostic is hard op weg naar Fenerbahçe. De Turkse grootmacht heeft volgens journalist Matteo Moretto én transfermarktspecialist Fabrizio Romano een mondeling akkoord bereikt met Juventus over de linkerflankspeler.

De transfermarkt is in Turkije nog geopend. De Turkse zomerwindow sluit op 13 september en dus is er nog ruimte voor Fenerbahçe om Kostic aan het selectiebestand toe te voegen.

Het gaat om een huurdeal, met een optie tot koop. Hoe hoog die koopoptie is, is onbekend. Kostic is onder de nieuwe trainer Thiago Motta niet langer nodig bij Juventus en dus probeert la Vecchia Signora de salariskosten uit de boeken te werken.

Fenerbahçe biedt dus uitkomst. De Gele Kanaries naderen een afgeronde deal en troeven daarmee vermoedelijk het eveneens geïnteresseerde Galatasaray af. Inmiddels heeft Juventus alle seinen op groen gezet en vliegt de Serviër spoedig naar Turkije.

Dusan Tadic (35) zou - mocht de transfer van Kostic doorgang vinden - vergezeld worden door een landgenoot. Het tweetal speelde eerder ook allebei voor FC Groningen, hoewel ze nooit samen speelden.

Fenerbahçe kent een selectie die bol staat van ex-Eredivisionisten. Naast Tadic en Kostic voetballen ook Jayden Oosterwolde (ex-FC Twente) en Sebastian Szymanski (ex-Feyenoord) bij de ploeg die dit seizoen geleid wordt door José Mourinho.

Ook Sofyan Amrabat speelt dit seizoen zijn wedstrijden in het Ulker Fenerbahce Sukru Saracoglu Stadion in Istanbul. De Marokkaans international wordt dit seizoen gehuurd van Fiorentina en kan voor dertien miljoen euro definitief overgenomen worden.