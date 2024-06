Duitsland - Denemarken stilgelegd vanwege onweer en flinke hagelbui

Het achtstefinaleduel tussen Duitsland en Denemarken is in de eerste helft tijdelijk stilgelegd. Onweer, regen en hevige hagel maken verder spelen voorlopig onmogelijk in het Signal Iduna Park in Dortmund. Sportarts Suzanne Huurman heeft een verklaring voor het feit dat de scheidsrechter beide teams naar binnen stuurde. Er was overigens nog niet gescoord in Dortmund.

Huurman geeft bij de NOS duiding bij het stilleggen van de wedstrijd. "De scheidsrechter krijgt er advies over. Als er minder dan tien seconden tussen het geluid en de bliksem zit, wordt er geadviseerd om naar binnen te gaan."

"Het geluid gaat met dertig meter per seconde, dus dat wil zeggen dat de bliksem dan ongeveer op drie kilometer zit tot de locatie waar je je bevindt. Dus tien seconden."

Na een half uur spelen in Dortmund begon het steeds harder te regenen. Daar kwam ook onweer en een flinke hagelbui bij. Arbiter Michael Oliver besloot daarop om de wedstrijd in de achtste finale tijdelijk stil te leggen.

Beide teams gingen naar binnen en de supporters in het Signal Iduna Park zochten een plek om te kunnen schuilen. Na een onderbreking van bijna een halfuur kwamen Duitsland en Denemarken weer naar buiten en hervatte Oliver het achtstefinaleduel.

