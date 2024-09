Jens Lehmann moet boete van 135.000 euro betalen na bizar incident met kettingzaag

Jens Lehmann (54) is in opspraak geraakt na een tamelijk bizarre rechtszaak. De Duitse keeperslegende moet volgens verschillende Duitse en Britse media een boete van 135.000 euro betalen nadat hij de garage van zijn buurman zou hebben toegetakeld met een kettingzaag.

Het incident vond al plaats in juli 2022, in Lehmanns woonplaats Starnberg. Aanvankelijk werd een boete van 420.000 euro geëist door de aanklager, maar na het verweer werd dit bedrag aanzienlijk verlaagd.

"Meneer Lehmann aanvaardt de verantwoordelijkheid", wordt de oud-doelmans advocaat Florian Ufer geciteerd. "Hij is tot een overeenkomst gekomen met zijn buurman."

Lehmann werd bovendien beschuldigd van het niet betalen van parkeerkosten bij het vliegveld van München. Ufer verzekerde de rechter dat de Arsenal-legende inmiddels voldaan heeft aan deze achterstallige betalingen.

Eerder deze maand werd Lehmann ook al aangehouden tijdens Oktoberfest. Hij zou daar dronken achter het stuur gestapt zijn, waarna zijn rijbewijs is ingenomen.

Lehmann is een voormalig topkeeper die vooral furore maakte bij Arsenal. Zo speelde hij alle wedstrijden in het legendarische Invincibles-seizoen van the Gunners.

Daarnaast was de doelman een vaste waarde bij het Duitse nationale elftal. In totaal speelde Lehmann 61 keer voor Die Mannschaft.