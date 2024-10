Duitse kranten vinden Oranje zonder Virgil van Dijk maar een 'ongestructureerd' team

Het Nederlands elftal komt er ook niet goed vanaf in de Duitse media. Men vond het elftal van bondscoach Ronald Koeman op bijna alle fronten tekort schieten. Oranje hield nog lang stand tegen Duitsland, maar verloor uiteindelijk met 1-0 in het duel in de Nations League.

BILD is verheugd te kunnen constateren dat zelfs Nederland dit Duitsland niet kan stoppen. ''De bal lag al na 100 seconden in het net. Helaas werd het doelpunt na een VAR-check van maar liefst 178 seconden afgekeurd'', doelt de boulevardkrant op de geschrapte 1-0 van Julian Leweling.

''De vroege euforie was snel weg, maar de manschappen van Julian Nagelsmann gingen vrolijk verder. Duitsland miste negen spelers door blessures, maar was de hele wedstrijd dominant. Oranje werd pas in de slotfase echt gevaarlijk'', is men in Duitsland niet onder de indruk van dit Nederland.

Der Spiegel kijkt ervan op dat Nederland zo slecht voor de dag kwam in de Allianz Arena in München. ''Zeker als we de wedstrijd in Amsterdam van vorige maand in herinnering roepen. Alleen de torso van Brian Brobbey gaf de Duitse verdediging toen dagenlang nachtmerries.''

De geschorste Virgil van Dijk werd nodige gemist aan Nederlandse zijde, zo luidt het oordeel vanuit Duitsland. ''De exceptionele verdediger van Liverpool werd tegen Hongarije met twee gele kaarten van het veld gestuurd. En zonder de aanvoerder speelde Oranje zonder vertrouwen.''

Sport1 vindt ook dat Oranje zonder Van Dijk veel minder sterk voor de dag komt. ''De Nederlanders speelden ongestructureerd.'' De Frankfurter Allgemeine Zeitung is ook hard in zijn oordeel over de brigade van Koeman. ''Duitsland werd verdedigend haast niet uitgedaagd door het Nederlands elftal.''

Volgens Der Tagesspiegel was Oranje in aanvallend opzicht 'volstrekt onzichtbaar' in de eerste helft. ''Met de 0-0 stand halverwege mocht Nederland zich echt gelukkig prijzen. Pas na de 1-0 van Jamie Leweling probeerde Oranje vaker de aanval te zoeken.''

Analisten

''Nederland speelde echt vreselijk'', constateerde oud-international Christoph Kramer bij ZDF. ''Ze speelden in de sterkst mogelijke opstelling, maar aanvallend heeft het Nederlands elftal bijna niets klaargespeeld. Duitsland kwam nauwelijks in de problemen.''

Per Mertesacker vond het Nederlands elftal opvallend pover voor de dag komen in Zuid-Duitsland. ''Ze speelden met bijzonder weinig energie'', aldus de oud-verdediger, die in 2014 de wereldtitel veroverde met Duitsland.