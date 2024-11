Duitse club neemt afscheid van X: 'Elon Musk heeft er een haatmachine vol racisme en complottheorieën van gemaakt'

Sankt Pauli neemt afscheid van het sociale mediaplatform X, zo schrijft de Bundesliga-club donderdag op de clubkanalen. "Elon Musk heeft het platform veranderd in een ruimte met steeds meer haat, dat zelfs de Duitse parlementaire verkiezingen heeft kunnen beïnvloeden", zo luidt een deel van het statement.

Musk kocht in 2022 het platform dat voorheen Twitter heette. De Amerikaanse ondernemer legde 44 miljard dollar neer om de nieuwe eigenaar van het medium te worden, dat sindsdien door het leven gaat als X. Volgens Sankt Pauli heeft Musk van Twitter een 'haatmachine' gemaakt.

"Musk heeft Twitter veranderd in een haatmachine", schrijft de huidig nummer zestien van de Bundesliga in een statement op de clubsite. "Racisme en complottheorieën worden niet geverifieerd of gecureerd en mogen zomaar overal verspreid worden."

Sankt Pauli legt verder uit waarom het niet langer actief zal zijn op het platform. "Beledigingen en bedreigingen worden nauwelijks bestraft en worden toegestaan onder het motto van vrijheid van meningsuiting", meent de club.

Musk haalde wereldwijd de headlines door zijn onvoorwaardelijke steun aan de binnenkort beginnende president Donald Trump, aan wiens presidentscampagne hij in totaal zo'n tweehonderd miljoen dollar doneerde. Trump wil van Musk nu dat hij een nieuw overheidsorgaan gaat leiden, de zogenaamde Department of Government Efficiency, afgekort DOGE, een verwijzing naar de cryptomunt van de miljardair.

Dat is een externe organisatie die de overheid efficiënter moet laten functioneren en zuiniger moet maken. "Er kan daarom worden aangenomen dat X autoritaire, mensenhatende en extreemrechtse berichten zal blijven promoten, hetgeen het publieke discours manipuleert", denken de Duitsers.

Sankt Pauli verplaatst zijn voormalige Twitter-werkzaamheden naar BlueSky, een ander sociaal mediaplatform. "Sankt Pauli had zijn gebruik van X al drastisch teruggeschaald en meerdere politieke statements geplaatst die diversiteit en inclusiviteit steunen, om een statement tegen haat te maken."

Het account verwijderen doet de club niet. "Vanaf nu stopt de club zijn activiteit op X. Het account zal niet langer worden gebruikt, maar de inhoud van de afgelopen elf jaar zal online blijven staan vanwege zijn historische waarde", besluit het statement.