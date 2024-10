Duits international onder vuur na uitspraken: ‘Ik ga die gayshit niet signeren’

De Duitse voetbalmedia richten hun pijlen op Kevin Behrens. De 33-jarige spits van VfL Wolfsburg heeft eind september geweigerd om een shirt met regenboogkleuren te signeren. “Ik ga die gayshit niet signeren”, zou Behrens hebben gezegd volgens BILD.

Behrens werd eind vorige maand door zijn werkgever naar een signeersessie gestuurd. Samen met een aantal medespelers moest hij diverse clubartikelen van een handtekening voorzien. Later zouden deze verzamelitems verkocht, verloot of gedoneerd kunnen worden.

De spelers werkten allen netjes mee aan de signeersessie, tot Behrens een speciale editie van het wedstrijdshirt in zijn handen gedrukt kreeg. Het clublogo van Wolfsburg en de sponsornamen waren daarop in regenboogkleuren afgebeeld.

Behrens weigerde meermaals om zijn krabbel te zetten. “Ik ga die gayshit niet signeren”, zou hij hebben gezegd. Vervolgens maakten diverse medewerkers van Wolfsburg melding bij de clubleiding.

Behrens werd op kantoor geroepen door sportief directeur Sebastian Schendzielorz. Daar gaf de ervaren spits aan ‘geen afkeer van homoseksuelen’ te hebben. Tegenover BILD ontkent Behrens de beschuldigingen overigens niet. “Mijn spontane uitspraken waren absoluut niet goed. Ik wil me daarvoor verontschuldigen. We hebben de kwestie intern besproken en daar wil ik het verder bij laten.”

Middels een officieel statement heeft Wolfsburg de kwestie rondom de reservespits afgehandeld. “VfL Wolfsburg is zich bewust van zijn maatschappelijke rol. De club en de werknemers staan voor diversiteit en tolerantie. Fundamentele waarden als respect, eerlijkheid en openheid zijn altijd verankerd geweest in de filosofie van de club.” Behrens zat de afgelopen weken overigens gewoon bij de selectie.

In Duitsland reageren voetbalfans geschokt op de uitlatingen van Behrens, die in oktober 2023 debuteerde namens het Duitse elftal. In de oefeninterland met Mexico (2-2) deed hij drie minuten mee, waardoor de spits zich international mag noemen.