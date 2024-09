Duidelijke boodschap voor Ajax en Farioli: 'Ik laat me niet op die manier wegsturen'

Owen Wijndal vecht voor zijn kans bij Ajax, zo laat hij na afloop van het 1-1 gelijkspel tegen Go Ahead Eagles weten aan ESPN. De deze zomer teruggekeerde linksback heeft onder trainer Francesco Farioli geen basisplaats, al viel hij zaterdag wel in tegen the Eagles.

''Natuurlijk heb ik getwijfeld toen ik hoorde dat ik bij Jong Ajax moest gaan trainen'', opent Wijndal zijn verhaal. ''Natuurlijk denk je dan dat het handiger is om weg te gaan. Maar ik laat me niet op die manier wegsturen.''

''Ik wil nog steeds voor mijn kans gaan. En je ziet dat ik nu weer minuten mag maken.'' Wijndal werd kort na rust ingebracht, als vervanger van Ahmetcan Kaplan. Met de linksback binnen de lijnen wist Ajax dankzij de trefzekere Davy Klaassen een punt te pakken.

Vink

''Hij is degene die de jonge jongens geholpen heeft op de training'', is Vink na afloop van Go Ahead Eagles - Ajax complimenteus richting de ingevallen Wijndal. ''Wat er nodig is om de volgende stap te maken.''

''Dus hij heeft echt zijn uiterste best gedaan en ik denk dat Farioli en de club dat ook gezien hebben'', vervolgt de analist zijn verhaal over de linkspoot van Ajax. ''Dus deze jongen, die door velen afgeschreven en niet goed genoeg bevonden wordt, die heeft wel de juiste inhoud en het juiste karakter om wél te slagen bij Ajax.''

''Alleen, als je die kans krijgt, moet je die kans pakken en er ook volledig voor gaan'', geeft Vink mee aan de strijdbare Wijndal. ''Ik heb geen idee of hij het gaat halen, dat ligt aan hemzelf.''

''Wat hij bij Jong Ajax heeft gedaan, dat is echt knap. En of hij het redt in Ajax 1, dat weten we niet. Haalt hij het niveau van AZ, gaat hij het honderd procent redden'', blijft Vink geloven in de kansen van Wijndal bij Ajax.