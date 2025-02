Druk op Ruud van Nistelrooij neemt toe: Leicester City opnieuw keihard onderuit

Leicester City heeft vrijdagavond opnieuw niet weten te winnen in het eigen King Power Stadium. Tegen Brentford verloor de ploeg van Ruud van Nistelrooij met pijnlijke cijfers: 0-4. Na ruim een half uur was het leed al geschied voor de thuisploeg, dat opnieuw machteloos was. Het betekende de tiende nederlaag in de laatste elf competitieduels voor Leicester.

De eerste kans van de wedstrijd was voor Leicester. Jamie Vardy zette zichzelf met een knappe actie in scoringspositie, maar Mark Flekken was razendsnel zijn doel uit om zich voor de bal te gooien. Toch opende Brentford via Yoanne Wissa na zeventien minuten de score.

Een listig steekballetje werd uitstekend tot doelpunt gepromoveerd door de spits, die Vardy kort daarna opnieuw zag stuiten op Flekken. Brentford liet in het restant van de eerste helft zien hoe belangrijk het is om zuiver met de kansen om te springen.

Binnen het half uur maakte Bryan Mbeumo er met een schitterende uithaal 0-2 van. Vijf minuten later was de wedstrijd al beslist: Christian Norgaard promoveerde een hoekschop van Mbeumo tot doelpunt: 0-3.

Voor rust viel de bal zelfs nog voor de vierde keer achter de arme Mads Hermansen, ware het niet dat Keane Lewis-Potter daarbij zijn arm had gebruikt. Dat feestje ging dus niet door voor Brentford. In de tweede helft probeerde Van Nistelrooij met wat wissels de spanning terug te brengen, maar dat mocht niet baten.

De grootste kansen bleven voor Brentford, dat naliet om de score hoger op te laten lopen. Toen het in de tweede helft steeds harder ging regenen, besloten sommige fans het stadion voortijdig te verlaten. Het symboliseert de fase waarin Leicester en Van Nistelrooij momenteel verkeren.

Vlak voor het einde van de wedstrijd werd het nog pijnlijker voor Leicester. Fábio Carvalho profiteerde van knullig wegwerken door de Leicester-verdediging en tekende met zijn tweede treffer van het seizoen voor de 0-4. Leicester staat met zeventien punten op plaats negentien in de Premier League. Het gat met de veilige plaats zeventien bedraagt momenteel twee punten.