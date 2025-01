Druk op Nuri Sahin neemt verder toe na beschamende nederlaag Borussia Dortmund

Borussia Dortmund heeft dinsdag een schrijnende nederlaag geleden in de Bundesliga. Op bezoek bij de nummer 17 van de Bundesliga, Holstein Kiel, keek de ploeg van geplaagde trainer Nuri Sahin bij rust tegen een 3-0 achterstand aan. Na de onderbreking brachten Giovanni Reyna en Jamie Gittens de spanning terug, maar Dortmund liep in blessuretijd tegen een beslissende tegentreffer aan: 4-2. Dortmund staat nu ternauwernood achtste. Kiel pakt drie zeer belangrijke punten in de strijd tegen degradatie.

Dortmund-trainer Nuri Sahin kon weer beschikken over de nodige van ziekte teruggekeerde verdedigers: Emre Can, Nico Schlotterbeck en Ramy Bensebaini. Julian Ryerson completeerde de defensie. Donyell Malen maakte dinsdag zijn transfer naar Aston Villa, waarmee er een einde is gekomen aan zijn Dortmund-tijdperk. Spits Serhou Guirassy werd in zijn rug gesteund door Julien Duranville, Julian Brandt en Jamie Gittens.

Dortmund stelde teleur in het eerste deel van de wedstrijd en kwam amper tot serieuze scoringsmogelijkheden. Sterker nog: Kiel liet in de persoon van Finn Porath na een vroege voorsprong te pakken. Gregor Kobel toverde een fraaie redding tevoorschijn om een vroeg feestje bij de gastheren te voorkomen.

Na een klein half uur ging het alsnog mis. Brandt ontving de bal uit een inworp, maar liet zich doodeenvoudig van de bal zetten door Alexander Bernhardsson, waarna er direct een overtalsituatie ontstond voor Kiel. Bernhardsson behield het overzicht en legde breed op Shuto Machino, die zonder aan te nemen de bovenhoek vond: 1-0.

Dortmund speelde slordig aan de bal en toonde niet de juiste intensiteit zonder bal. Kiel kreeg bij vlagen veel te veel tijd om een aanval op te zetten en daar maakte het dankbaar gebruik van. Bernhardsson kreeg alle tijd om de bal goed aan te nemen en via Machino weg te leggen bij Lasse Rosenboom. De voorzet van laatstgenoemde werd binnengekopt door Phil Harres: 2-0.

Daarmee was het nog niet gedaan voor Dortmund, dat eerst nog ontsnapte aan de 3-0 toen Porath in vrije positie naast schoot. In de vierde minuut van de blessuretijd van de eerste helft viel de derde treffer alsnog. Weer lag er ontzettend veel ruimte en na een vlotte combinatie over links hoefde Bernhardsson alleen nog maar binnen te tikken: 3-0.

Na rust zag het er iets beter uit bij Dortmund, maar de ploeg wist desondanks nog steeds weinig te creëren. De eerste kans was voor Guirassy, die nipt naast schoot. Twintig minuten voor tijd kwam de 3-1 er alsnog via Reyna, die een voorzet van Waldemar Anton op waarde schatte.

Niet veel later kwam Dortmund helemaal terug in de wedstrijd. Een aanval over de linkerkant leek weinig op te leveren en dat gold ook voor het schot van Gittens, maar de Engelsman had het geluk dat zijn inzet werd aangeraakt. Kiel-doelman Timon Weiner was daardoor volstrekt kansloos: 3-2.

Invaller Lewis Holtby dupeerde Kiel met een aanslag van achteren op Felix Nmecha en kreeg direct rood. De supporters van Kiel vreesden het ergste, maar ondanks acht minuten aan blessuretijd hield de promovendus stand. Sterker nog: Jann-Fiete Arp profiteerde in minuut 99 na een hoekschop optimaal van een leeg doel en schoot vanaf een meter of 45 raak: 4-2.