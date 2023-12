Droomtransfer voor Kevin van Veen? 55-voudig landskampioen toont interesse

Kevin van Veen kan tijdens de winterse transferwindow vertrekken bij FC Groningen. Zijn zaakwaarnemer heeft aan het Dagblad van het Noorden laten weten dat Rangers FC een van de Schotse clubs is die interesse in de 32-jarige spits heeft.

Van Veen werd afgelopen zomer met veel bombarie overgenomen van het Schotse Motherwell FC. In gesprek met RTV Noord zei hij destijds dat hij dertig doelpunten zou maken in de Keuken Kampioen Divisie. “Als ik kan scoren tegen Celtic en Rangers FC, dan moet ik ook een paar keer kunnen scoren tegen FC Den Bosch.”

Groningen presteerde in de eerste maanden echter ver ondermaats. Van Veen deelde mee in de malaise. De spits verloor in oktober zijn basisplaats en speelde sindsdien slechts 111 minuten, verdeeld over 7 optredens.

In totaal kwam Van Veen tot vijf doelpunten in veertien Keuken Kampioen Divisie-duels. De Brabander zou ondanks zijn mindere eerste halfjaar bij Groningen nog altijd goed in de markt liggen. Algemeen directeur Wouter Gudde liet al weten dat een winters vertrek bij de Trots van het Noorden tot de mogelijkheden behoort.

Interesse Rangers

De zaakwaarnemer van Van Veen onthult nu dat meerdere clubs uit de Schotse Premier League geïnteresseerd zijn. Onder meer regerend landskampioen Rangers heeft naar verluidt belangstelling in de aanvaller.

The Gers strijden met Celtic om het kampioenschap en zijn ook nog in Europa actief. Rangers verzekerde zich van de achtste finales van de Europa League door in een poule met Sparta Praag, Real Betis en Aris Limassol bovenaan te eindigen.

De spits is op dit moment al in Schotland, omdat zijn vrouw daar nog woont. Het stel is net bevallen van hun eerste kind, wat het voor Van Veen nog lastiger maakt om in Nederland te blijven voetballen.

