Dronken Carragher gaat wereld over: analist kán maar niet van Sancho af blijven

Jamie Carragher had woensdag de avond van zijn leven bij Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain (1-0). De CBS Sports-analist zat op de tribune in het Signal Iduna Park en deed zich daar duidelijk tegoed aan de versnaperingen. Zo goed zelfs, dat hij maar niet van Jadon Sancho af kon blijven tijdens het interview na de wedstrijd.

Dat Carragher het leuk had in Duitsland, was al gauw te bemerken. De voormalig Liverpool-verdediger stuurde nog tijdens het duel beelden van zichzelf op die Gelbe Wand, de fanatieke tribune in het Dortmund-stadion. Carragher was luidkeels aan het zingen, zijn bierbeker heffend richting de camera. Daar werd met hilariteit op gereageerd in de CBS-studio.

.@Carra23 is having the time of his life in the Yellow Wall ?? pic.twitter.com/Uu2rUMmkGR — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) May 1, 2024

"Ik denk dat hij iets te veel Heinekens heeft gehad", verwees analist Micah Richards naar het partnership met het biermerk. Maar op dat moment moesten de interviews nog plaatsvinden. Carragher werd namelijk met voormalig doelman Peter Schmeichel de mixed zone in gestuurd om onder meer Sancho te interviewen.

De Manchester United-huurling speelde een uitstekende wedstrijd, en dat kreeg hij te weten ook. "Ik vond dat je goed speelde, maar Thierry Henry, Alessandro Del Piero en Micah Richards zitten in de studio, en zij waren lyrisch over je optreden", bralde Carragher tegen Sancho.

Daarvoor had Carragher al kenbaar gemaakt 'om half 2 alleen een cheeseburger te hebben gegeten' en 'ongeveer acht pinten bier (± een halve liter) te hebben gedronken. Voor soortgelijke activiteiten werd ook Sancho uitgenodigd.

"Als je de finale haalt, drinken we een paar pintjes", stelde Carragher, wat met gelach werd ontvangen door Schmeichel en Sancho. Helaas voor Carragher antwoordde de Dortmund-aanvaller dat hij niet dronk.

Misschien een cola (zero) dan voor Sancho, mocht BVB de Champions League-eindstrijd halen. Door de 1-0 zege woensdag kennen de Duitsers daarvoor een prima uitgangspositie.

Where is @Carra23? @Pschmeichel1 sent him to the sin bin ?? pic.twitter.com/hsnxftKjMx — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) May 1, 2024

