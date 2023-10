Driessen wijst zwakste schakel Ajax aan: ‘Ongelooflijk. Iedere keer hetzelfde’

Zondag, 29 oktober 2023 om 19:18 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:44

Valentijn Driessen denkt dat Ajax eenvoudigerwijs van PSV had kunnen winnen als Brian Brobbey zijn kansen had afgemaakt. De journalist spreekt in een video-item zijn onvrede uit over het gebrek aan nauwkeurigheid in de afronding van de spits, die eenmaal trefzeker was in het met 5-2 verloren duel met de Eindhovenaren.

“Ajax staat achttiende”, begint Driessen. “Ajax tegen Volendam wordt komende donderdag natuurlijk een geweldige wedstrijd. Wie had dat ooit kunnen denken. Maar even serieus: ik heb vandaag gewoon naar een wedstrijd van de B-junioren gekeken. Aan beide kanten was er een enorme organisatorische puinhoop.”



“De amusementswaarde was echt een 9.5, maar qua profvoetbal stelt het natuurlijk helemaal niks voor. Op dit niveau zijn er onbegrijpelijke fouten gemaakt door beide ploegen en dat kan gewoon echt niet.” Driessen is vooral geschrokken van het spel van Brobbey.

“Kijk naar Brobbey. Die had er na 25 speelminuten al vier in kunnen leggen. Uiteindelijk maakte hij er één. Ongelooflijk. Het is iedere keer hetzelfde. Hij heeft echt veel te veel kansen nodig. Ik vraag me af of hij ooit een veelscorende spits wordt.”

“Als hij gewoon een veelscorende spits was geweest, dan had PSV gewoon niks te vertellen in eigen huis. In de eerste helft deed Ajax het gewoon redelijk. Ze durfden te voetballen, en dat gebeurde tegen Brighton niet”, concludeert Driessen, die ook uithaalt naar PSV-verdediger André Ramalho.

“Er werden voldoende kansen gecreëerd en ruimtes werden gevonden achter de PSV-verdediging. Ramalho, echt, hij krijgt een 3 of een 2. Uiteindelijk kwam PSV met de schrik vrij. Met drie goals in elf minuten in de tweede helft bewijs je natuurlijk ook dat die defensie van Ajax niets voorstelt.”

“Bij Ajax is er ook gewoon geen vertrouwen aan de bal”, besluit Driessen. “Als je bijvoorbeeld ziet hoe makkelijk Sutalo de bal iedere keer inlevert. Dan Ramaj: heel goed met de voeten, maar het schiet niet op als je hem iedere keer naar de tegenstander schiet. Ávila maakt zich heel druk en heeft zogenaamd grinta, maar daar koop ik niks voor.”